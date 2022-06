Danimarca, arriva la fabbrica di latte sintetico senza le mucche. Start up investe 120 milioni

Il brevetto è del 2019, e la società Remilk - start up israeliana - si è già "dilettata" nella produzione di formaggi sintetici, ora il progetto è più ambizioso e sbarca in Europa, in Danimarca: una fabbrica di latte sintetico che "sostituirà 50.000 mucche l'anno" - così l'azienda in un messaggio promozionale. L'enorme fabbrica sarà aperta a Kalundborg, non si tratta di una bevanda vegetale, ma di un latte di vacca realizzato interamente in laboratorio. Notizia, che ha messo in allarme i produttori italiani, con la Coldiretti - per voce del presidente, Ettore Prandini - "A rischio un comparto da 16 miliardi di euro". Ma non si tratta solo di economia.

Il tweet sull'account ufficiale della società israeliana: "Stiamo costruendo la struttura più grande del mondo in Danimarca, che sostituirà 50.000 mucche all'anno e fa parte del pionieristico approccio circolare" Copiato il gene delle proteine del latte

Il "prodotto" della start up israeliana si basa sul principio della fermentazione: chimici e biologi dell'azienda sono riusciti a "copiare" il gene responsabile della produzione delle proteine del latte nelle mucche, e ad inserirlo nel lievito, come descritto sul sito ufficiale della società fondata tre anni fa. Il lievito viene inserito infine nei fermentatori, dove si moltiplica rapidamente e produce proteine del latte, che vengono poi combinate con vitamine, minerali, grassi e zuccheri non animali per formare i latticini sintetici.

Secondo la Remilk, i prodotti caseari sintetici "sono indistinguibili dai latticini vecchio stile, sfoggiando lo stesso gusto e consistenza".

Pixabay Laboratorio di ricerca