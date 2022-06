Covid in Italia: poco più di 15 mila casi e 27 decessi, calano i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 15.082 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 22.527 di ieri. Un netto calo delle nuove diagnosi di positività, che però si spiega con un minor numero di tamponi processati. Oggi, infatti sono stati 123.699, ieri erano stati 188.996. Il tasso di positività dunque sale leggermente dall'11,9% al 12,1%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 27 (20 in meno di ieri, quando si erano appunto registrati 47 morti). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.949.

Le terapie intensive sono stabili a 218 (ieri -7), con 18 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano invece 31 pazienti in meno (ieri -202), per un totale di 4.411.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 2.028 contagi, seguita da Lombardia (+1.856), Emilia-Romagna (+1.627), Campania (+1.561), Sicilia (+1.552), e Veneto (+1.180). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.505.973. Gli attualmente positivi sono 641.427. Di questi, 636.798 sono in isolamento domiciliare.

I dati regione per regione

Piemonte: 700 nuovi casi, con un tasso di positività del 9,4% rispetto ai 7.470 tamponi diagnostici processati, di cui 6.906 test antigenici. Otto ricoverati in terapia intensiva (come ieri), 253 nei reparti ordinari (-1). Nessun decesso.

Lombardia: sono 1.856 i nuovi casi registrati in regione a fronte di 18.806 tamponi effettuati per una percentuale di positività che scende dall'11,2% di ieri al 9,86% attuale. I decessi sono stati 2. In calo i ricoveri, sia nei reparti ordinari (-21) a 476, che in terapia intensiva (-1) a 34.

Trentino: Sono 99 oggi i nuovi contagi registrati dal bollettino quotidiano Covid in Trentino che conferma l'assenza di decessi. Migliora anche la situazione dei ricoveri che scendono a 24, dopo che ieri si sono registrate 4 dimissioni a fronte di 2 nuovi ingressi. In rianimazione al momento è ricoverato un solo paziente.

Veneto: sono 1.180 i nuovi casi registrati ieri, in calo. Il bollettino regionale segnala 2 vittime. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 26.100 (-193), e dei dati clinici, con 477 ricoveri in area non critica (-9) e 25 in terapia intensiva (-1).

Friuli-Venezia Giulia: oggi sono stati complessivamente rilevati 227 nuovi contagi: 65 su 1.139 tamponi molecolari, mentre altri 162 su 1.266 test rapidi antigenici. Due le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 82. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Si registra anche il decesso di una sola persona.

Emilia-Romagna: sono 1.627 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, sulla base di poco meno di 8mila tamponi. Aumentano i ricoveri, mentre si contano altri quattro morti. in terapia intensiva ci sono 30 pazienti (due in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 698.

Toscana: altri 782 nuovi positivi e un altro morto per Covid nelle 24 ore nel report giornaliero della Regione. i ricoverati sono 232 (+2 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +0,9%) di cui 15 in terapia intensiva (-2 persone il saldo su ieri, pari al -11,8%).

Marche: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 332 casi, con 1.734 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 19,1%. Complessivamente 69 (come ieri) i pazienti assistiti negli ospedali della regione. Nelle terapie intensive ci sono 2 pazienti (+1) e il tasso di occupazione dei posti letto è allo 0,9%; sono 4 (come ieri) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 63 (-1) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 6,8%. Nelle ultime 24 ore non sono state registrate vittime

Umbria: tornano a essere meno di cento i ricoverati positivi al Covid in Umbria. Sono infatti 98 a domenica 5 giugno, contro i cento di sabato, mentre restano stabili, due, i posti occupati nelle terapie intensive e non vengono segnalati morti legati al virus.

Lazio: oggi nel Lazio su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici, per un totale di 13.379, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789); 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive (=) e 2.009 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono 1.226.

Abruzzo: sono 120 i guariti dal virus e 355 i nuovi positivi al Covid-19. Nelle ultime 48 ore non si registra alcun caso di decesso in regione. Da ieri sono stati eseguiti 1.162 tamponi molecolari e 2.434 test antigenici. Sono 18.172 gli attualmente positivi (235 in più da ieri). Sono 179 i ricoverati in area medica, 5 in meno da ieri. Restano 4 le persone in cura nei reparti di terapia intensiva, il dato è invariato da ieri.

Sardegna: 452 casi confermati di positività al Covid (di cui 399 diagnosticati da antigenico), con un dimezzamento dei contagi rispetto alle 24 ore precedenti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono a 10 (+2), mentre cala di uno il numero di quelli in area medica sono 115.

Campania: un morto per il Covid nelle ultime 24 ore, 1.561 positivi a fronte di 10.927 eseguiti con un indice di contagio pari al 14,28%, in calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato del 15,89. Sono 15 i posti letti di terapia intensiva occupati, gli stessi di ieri. Per la degenza ordinaria si contano invece 318 posti occupati, contro i 327 di ieri.

Puglia: sono 862 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, su 9.284 test eseguiti, pari al 9,3%. Cinque le persone morte. Sono 25.401 le persone attualmente positive, 246 quelle ricoverate in area non critica, 15 in terapia intensiva.

Basilicata: sono 128 i nuovi casi di coronavirus accertati in regione a fronte degli ultimi 652 tamponi processati. Un decesso segnalato dalla task force regionale, mentre sono 45 i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

Calabria: Le persone risultate positive al Coronavirus sono 426 in più rispetto a ieri. Si registra anche un decesso; restano 4 i ricoverati in rianimazione mentre scendono a 160 quelli nei reparti ordinari.

Sicilia: 1.552 i nuovi casi di Covid19 registrati, a fronte di 13.439 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 2.327. Il tasso di positività scende all'11,5%, ieri era al 17%. Gli attuali positivi sono 59.944 con un aumento di 201 casi. I guariti sono 1.786 mentre le vittime sono 5. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 538, uno in più di ieri; in terapia intensiva sono 27, uno in meno rispetto al giorno prima.

