Migranti irregolari: 7 indagati per decine di false assunzioni

Decine di assunzioni fasulle e, in alcuni casi anche matrimoni finti, tutti per ottenere un permesso di soggiorno: si è conclusa così, con sette indagati, l’indagine portata avanti dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio immigrazione della questura di Padova.

A far scattare i controlli il numero eccessivo di dichiarazioni di assunzione per le medesime società e non in linea con le attività veramente svolte. Treat d’union: lo stesso legale che risultava sulle carte a seguire burocraticamente ogni fascicolo.

Rimane ancora imprecisato ancora il numero di persone coinvolte ma si tratta di cittadini extracomunitari perlopiù di origine asiatica e africana, assunti illegalmente tra il 2019 e il 2021.

Finti dipendenti di aziende ma anche falsi collaboratori domestici, ad un cittadino albanese è stata fatta sposare una donna cinese con il solo fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno. L’uomo, quando ha saputo dell’inganno, ha presentato prima un esposto all'Ordine degli Avvocati e poi alla Polizia.

Al centro dell’inchiesta è risultata in particolare una donna di origine cinese e accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di sue connazionali. L'attività si svolgeva all'interno di appartamenti apparentemente gestiti come centri massaggi, uno a Padova e l'altro a Codroipo, in provincia di Udine.

Inoltre, in una perquisizione svolta a febbraio nella casa della donna sono stati sequestrati diversi passaporti e carte di identità di connazionali cinesi, oltre che certificati anagrafici di alcuni uomini italiani. Grazie agli introiti legati alle regolarizzazioni e all'attività di prostituzione, stava programmando non solo alcuni investimenti finanziari, ma anche l'apertura di tre nuovi centri massaggi a Bari, a Roma e in Sicilia.