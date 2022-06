Vive con 37 cani in casa: denunciata per maltrattamenti sugli animali

Trentasette cani, tutti tenuti in condizioni precarie all’interno della propria abitazione.



È stata così denunciata per maltrattamento di animali e disturbo alle occupazioni ed alla quiete delle persone una donna di 54 anni. Le bestie sono state sequestrate dai carabinieri di Poggio a Caiano in provincia di Prato.



La segnalazione della padrona era arrivata da parte dei vicini di casa, sfiniti dal continuo abbaiare delle bestiole le quali, oltre a essere rinchiuse in uno spazio angusto, erano anche malamente gestite. Sul verbale redatto si legge che "la precarietà della gestione dei cani in rapporto alle loro caratteristiche etologiche è ritenuta incompatibile con la loro natura e tale da far configurare il reato di maltrattamento".



Gli animali si trovano ora in una specifica struttura di accoglienza per cani a disposizione della magistratura e in attesa di una futura adeguata ricollocazione. Si tratta di animali di varie razze, tra cui un Buldog Inglese, un Australian Shepard, un Barbone gigante, un Welsh Corgie e diversi Barbone, tra i quali anche 5 cuccioli di poche settimane.



Il comune di Carmignano ha emesso nei confronti della donna un’ordinanza che, per esigenze di tutela sanitaria, le impone pulizie straordinarie all’interno dell’immobile in questione.

L’Ente Nazionale Protezione Animali di Prato e il supporto ricevuto nelle successive operazioni dalle Guardie Zoofile provinciali sono stati determinanti nella collaborazione con i carabinieri toscani.