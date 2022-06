Depp contro Heard, ecco come lui ha vinto il processo negli Usa

Johnny Depp e i suoi avvocati hanno impressionato molti esperti legali vincendo il processo per diffamazione negli Stati Uniti contro l'ex moglie dell'attore, Amber Heard. Depp, infatti, aveva già perso una causa molto simile, intentata nel Regno Unito. Dopo 23 giorni di testimonianze e circa tre di camera di consiglio, una giuria si è pronunciata a favore di tutte e tre le accuse di Depp contro Heard, sottoscrivendo la tesi per cui lei lo ha accusato falsamente e volontariamente di abusi domestici, con l'intenzione di danneggiare la sua reputazione. Nel 2020, Depp ha perso una causa per diffamazione nel Regno Unito contro The Sun, un tabloid britannico, che lo aveva definito un "picchiatore di moglie". In quel caso, un giudice concluse che gran parte degli abusi domestici denunciati da Heard si erano effettivamente verificati. Ecco perché la vittoria di Depp negli Usa, dove è più difficile dimostrare la diffamazione di un personaggio pubblico, è stata una sorpresa per molti analisti legali. È tradizionalmente più facile vincere una causa per diffamazione nel Regno Unito, perché il sistema britannico prevede che l'imputato debba provare la verità delle presunte dichiarazioni diffamatorie; negli Stati Uniti, invece, è chi intenta la causa che deve dimostrare che le presunte dichiarazioni diffamatorie sono false. E per un personaggio pubblico è particolarmente difficile, perché deve provare anche che chi ha diffamato, in quel momento era consapevole di fare dichiarazioni false. Il quotidiano britannico Daily Mail ha sentito diversi esperti legali per spiegare le differenze chiave tra il processo e ciò che potrebbe aver ribaltato la bilancia a favore del Depp. Il fatto che Depp abbia avuto un processo con giuria trova un po' tutti d'accordo nel ritenere che sia stato un fattore importante nella vittoria. "Le giurie sono imprevedibili", spiega l'avvocato londinese Nicole Haff. "Il caso Depp contro The Sun è stato deciso da un giudice e non da una giuria. Molti elementi efficaci sui giurati semplicemente non funzionano sui giudici. Non dimentichiamo che buona parte dei giudici hanno fatto gli avvocati prima, quindi le strategie processuali hanno meno presa su di loro". Joshua Ritter, ex capo della procura distrettuale di Los Angeles, concorda: “Le giurie esaminano i casi con un senso molto più comune. Heard ha testimoniato in un modo talmente drammatico ed emotivo, e i giurati hanno usato il buon senso per dire: "Non crediamo che tu sia sincera con noi". Secondo Ritter, se i giurati hanno pensato che Heard stesse mentendo su alcune dichiarazioni, hanno creduto che potesse mentire anche su altre. "Heard non ha potuto produrre prove per sostenere la sua storia, quindi la giuria ha pensato: "Nel migliore dei casi stai esagerando con noi, nel peggiore stai mentendo". Nel caso Usa, gli avvocati di Depp hanno utilizzato la strategia DARVO, acronimo di negare, attaccare e invertire vittima e delinquente, trasformando Depp da presunto aggressore a vittima. "Il team di Depp ha svolto un lavoro magistrale su tutti i fronti di quel tipo di strategia", ha spiegato Ritter. “Non hanno spazio a nulla di ciò che Heard doveva testimoniare, il che è difficile quando hai a che fare con una presunta vittima di violenza sia domestica sia sessuale”.

AP Johnny Depp in tribunale

"Nel controinterrogatorio devi trattare quella persona con un tocco delicato, ma l'atteggiamento respingente e la vis polemica di Heard hanno dato loro l'occasione di andarle addosso". Ritter ha concluso che "Depp è stato molto più bravo di Heard nel presentarsi come qualcuno che aveva subito violenza anche se non era coinvolto nel processo come vittima". Haff ha fatto eco a questa affermazione: “Nel caso degli Stati Uniti, il team di Depp ha effettivamente messo in discussione la credibilità di Heard. Questo è importante perché gli avvocati di Depp hanno dovuto convincere la giuria che le dichiarazioni di Heard del 2018 erano consapevolmente false o erano state fatte con sconsiderato disprezzo per la verità. Legalmente, questo è un compito difficile. Lo hanno fatto attaccando la credibilità di Heard, soprattutto per quanto riguarda Depp. Hanno dimostrato che la relazione tra i due era altamente disfunzionale. Gli avvocati di Depp hanno anche dipinto Heard come l'abusante e Depp come il bravo ragazzo e la vittima di abusi".

Ansa Amber Heard durante la lettura della sentenza

Haff crede anche che la testimonianza di Kate Moss, che è stata chiamata a deporre a sorpresa all'ultimo minuto e che ha negato una voce riportata da Heard secondo cui Depp una volta l'ha spinta giù per le scale, "non è stata d'aiuto per l'imputata". Gli esperti ritengono infine che il circo mediatico attorno al processo abbia giocato un ruolo nel verdetto, nonostante la giuria avesse il divieto di seguire le notizie sul caso o condurre proprie ricerche. La presenza in tribunale dei media e la pubblicità attorno al processo non possono non aver avuto un peso nella loro decisione.

ANGELA WEISS/AFP via Getty Kate Moss ha testimoniato al processo Depp vs. Heard