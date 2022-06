Ucraina, Zelensky avrebbe visitato di nascosto Lysychans. La foto tra i militari

"Voleva venire a vedere di persona, per sostenerci", ha affermato. Bezugla ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Zelensky tra i militari, che, a suo dire, sarebbe stata scattata a Lysychansk.

"A Severodonetsk e Lysychansk si stanno combattendo "battaglie decisive e la leadership russa chiede che le sue truppe raggiungano i confini amministrativi della regione di Lugansk entro il 26 giugno". A dirlo è il viceministro della Difesa ucraina Anna Malyar, come riporta Ukrainska Pravda.

"Ora l'esercito russo ha lanciato praticamente tutte le sue forze e mezzi (in battaglia) per assaltare gli insediamenti circostanti - precisa Malyar -. Stanno cercando di sfondare le difese delle nostre truppe e di circondarle. Le nostre truppe stanno facendo tutto il possibile per tenere questi territori e impedire l'accerchiamento, ma il nemico ha un vantaggio negli armamenti, quindi la situazione è estremamente complicata e queste battaglie decisive sono alla loro massima intensità".