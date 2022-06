Digitale, leggi razziali e Verga le tracce preferite alla maturità

Oggi è tornato dopo due anni il tema di maturità. Sette le tracce proposte, molte erano tra quelle più attese alla vigilia, al netto di una grande assente, la traccia sulla guerra in Ucraina.

Tra le maturande e i maturandi la traccia più scelta (un compito su cinque) è stata quella sulle tecnologie digitali: "Tienilo acceso: posta, commenta, condividi, senza spegnere il cervello", una riflessione a partire da un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni

Segue con il 18% delle scelte l'analisi del testo "La sola colpa di essere nati", una riflessione sulle leggi razziali di Gherardo Colombo e Liliana Segre

Terzo posto (16,5%) per un'altra analisi del testo, quella della novella di Giovanni Verga "Nedda".

Le altre tracce, preferite da un numero minore di candidate e candidati, hanno spaziato dalla poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" al discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, che ammonisce sulla gravità dei cambiamenti climatici e sulla necessità, urgente, che la politica intervenga per invertire la rotta.

Era più che prevista una traccia sul Covid: è toccato a un testo di Luigi Ferrajoli: "Perchè una Costituzione della Terra?". Un invito a riflettere sul fatto che l'umanità ha sempre sperato in qualcosa che unisse tutti i popoli del mondo, ma mai ci saremmo aspettati che la risposta arrivasse in questo modo tragico.

Infine, la traccia a tema musicale ,"il tema che avrei scelto di fare", ha confessato dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: la comprensione e l'analisi di un testo tratto da Oliver Sacks, "Musicofilia".

"Abbiamo assegnato tracce che consentissero a studentesse e studenti di tutti gli indirizzi di esprimere il proprio pensiero e di valorizzare il proprio percorso di studi", ha inoltre detto Bianchi: "linea" che sembra essere confermata dalla scelta di Verga e Pascoli, che non mancano mai nei programmi di italiano.