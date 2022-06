Dimenticati sull'aereo all'aeroporto di Manchester, il pilota chiama la polizia: "Venite a salvarci"

È caos negli aeroporti in Gran Bretagna. Nelle ultime settimane centinaia di persone in partenza per le vacanze sono rimaste bloccate in lunghissime code, alcuni sono stati costretti a dormire sul pavimento dei terminal a causa di enormi ritardi. Problemi che si sono verificati in coincidenza con il ponte di fine primavera, quando migliaia di persone hanno deciso di partire approfittando dei giorni di festa nazionale aggiuntivi proclamati per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta.

Ma un episodio di queste ultime ore, in particolare, fa capire il livello di caos in cui si trovano gli scali britannici. A Manchester, un pilota è stato costretto a chiamare la polizia per aiutare centinaia di passeggeri a sbarcare da un aereo "abbandonato" sulla pista da oltre tre ore a causa della carenza di personale.

I turisti sono stati lasciati a bordo dell'aereo all'aeroporto di Manchester lunedì sera, con il volo TUI in partenza per Tenerife, prima che la polizia fosse chiamata dall'equipaggio esasperato.

I passeggeri avevano già dovuto attendere ore per l'imbarco sull'aereo, che doveva partire alle 17.50 di lunedì, e che invece si è completato alle 19. Nel frattempo, il personale di terra ha impiegato così tanto tempo per caricare i bagagli sull'aereo, che il volo è stato cancellato, scordando che i passeggeri erano già a bordo.