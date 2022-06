Tennis: domani Djokovic inaugura il centrale di Wimbledon

È quindi tutto pronto per la partenza ufficiale dell'edizione 2022 del torneo di Wimbledon, l'edizione più anomala della storia perché vale solo per statistiche e gloria mentre non assegnerà alcun punto Atp o Wta per la classifica. Per scelta (controversa e molto criticata) della stessa associazione dei tennisti professionisti che ha voluto così punire gli organizzatori del torneo più importante del mondo per aver deciso di bandire dalla manifestazione tennisti russi e bielorussi.

L'All England Club quest'anno non distribuirà punti per le classifiche Atp e Wta, ma di sicuro farà contenti lo stesso i tennisti (tutti quelli che parteciperanno) perché il montepremi è il più alto di sempre: 40,3 milioni di sterline (oltre 46 milioni di euro), con un incremento rispetto al 2021 del 15% che si ripercuoterà su ogni turno del torneo, dalle qualificazioni al main draw.

Si parte domani alle ore 12 italiane (11 locali) e scenderanno subito in campo numerosi big, da Novak Djokovic, detentore del titolo, al giovane fenomeno spagnolo che debutta sull'erba senza aver giocato mai una partita quest'anno su questa superficie, Carlos Alcaraz, dal beniamino di casa Andy Murray tornato a buoni livelli, lui che a Londra ha vinto due volte, a Jannik Sinner che affronta un altro vecchio campione, lo svizzero Stan Wawrinka. Per vedere in campo Rafael Nadal, il nostro Matteo Berrettini o il greco Stefanos Tsitsipas bisogna aspettare martedì.

Per quanto riguarda le donne, subito in campo Emma Raducanu, Ons Jabuer, Anett Kontaveit e Maria Sakkari, mentre Serena Williams, 40 anni, che non prende parte ad un torneo in singolare dalla sconfitta per ritiro a Wimbledon con Aliaksandra Sasnovich nel 2021 (è ritornata in campo nel tabellone di doppio con Ons Jabeur al Wta 500 di Eastbourne), si rivedrà sull'erba londinese martedì contro la francese Harmony Tan, 24 anni, nata quando Serena debuttava nel tennis professionistico (e batteva due top-10 di allora, Mary Pierce e Monica Seles).