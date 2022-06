Draghi è a Parigi, cena di lavoro con Macron

“Mario!”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto così, chiamandolo da lontano, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, arrivato intorno alle 20.30 di mercoledì sera all'Eliseo. Sono seguiti un lungo abbraccio e molti sorrisi, a favore di fotocamere. Il presidente francese ha ringraziato gli operatori dei media presenti, poi i due leader si sono avviati all'interno del palazzo presidenziale per una cena di lavoro, durante la quale i hanno discusso della situazione in Ucraina e del ruolo dell'Europa, della difesa comune, della crisi energetica, della sicurezza alimentare, ma anche di Libia e migrazioni, anche in vista dei vertici del G7 e della Nato in programma a fine mese e del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno a Bruxelles

Draghi sarà a Parigi anche domani, per partecipare alla riunione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l'organizzazione internazionale che riunisce 38 paesi per lo più europei e americani ed è volta a promuovere sicurezza, pace, democrazia, stabilità e una crescita sostenibile. Il premier aprirà i lavori del meeting, presieduto dall'Italia, con la Norvegia e il Messico vice presidenti. I ministri dibatteranno sul tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile".