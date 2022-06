Draghi dopo il Consiglio dei ministri: "Il governo non rischia, sono ottimista"

Nell’attesissima conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri del pomeriggio, convocato per affrontare il tema del caro bollette, il premier Mario Draghi soddisfa la curiosità dei cronisti, che fremevano nel chiedergli chiarimenti sulla situazione del governo e un’eventuale scissione del Movimento 5Stelle: “Sono ottimista, il governo non rischia”.

Il provvedimento da assumere contro gli aumenti dei costi dell’energia e per far fronte all’emergenza idrica dovuta alla siccità era al centro dell’agenda del presidente del Consiglio. In realtà, come tutti i commentatori e gli analisti politici fanno notare da ore, la questione più spinosa da affrontare oggi verteva su un eventuale appoggio esterno dei 5S al suo esecutivo. “Conte ha confermato di non essere interessato all’appoggio esterno” precisa il premier, aggiungendo un importante passaggio: “Lo dissi dall’inizio, che il governo non si fa senza il M5S, questa resta la mia opinione”.

Passando poi agli argomenti oggetto di discussione in Cdm, il presidente del Consiglio spiega di essere rientrato ieri notte da Madrid per affrontare i provvedimenti più urgenti all’ordine del giorno: “Siamo al lavoro con massima urgenza per intervenire contro la terribile siccità che ha colpito il Paese, nel bacino padano si tratta della crisi idrica peggiore negli ultimi 70 anni” dice il premier, aggiungendo che “oltre agli interventi di emergenza occorrerà un piano per ovviare alle carenze infrastrutturali”.

“Il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal Pnrr per questo semestre. L'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal piano, è un segnale essenziale per la serietà e la credibilità del Paese, siamo al lavoro per le scadenze di dicembre” aggiunge poi Draghi in riferimento al programma del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sullo Ius Scholae, il cui esame alla Camera è stato rinviato alla prossima settimana, dice: “Il governo non prende posizione su proposte parlamentari”.