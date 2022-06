Draghi incassa il sostegno del Senato sull'Ucraina

La mediazione è stata lunga e complicata, ma il governo e i suoi sostenitori più convinti nella maggioranza hanno superato indenni un martedì di fuoco, portando a casa un esito tutt'altro che scontato, tanto più che nelle stesse ore si è sfaldato il M5s, la forza che dal 2018 ha sempre espresso il gruppo parlamentare più numeroso di questa legislatura.

Con 219 voti favorevoli, 20 contrari e 22 astensioni è stata dunque approvata la risoluzione di maggioranza sul conflitto in Ucraina. Da una parte è confermata la linea espressa nel decreto licenziato dal governo il 25 febbraio, il giorno 2 dell'invasione russa, e rappresentata dall'Italia in Europa, nella Nato e nel G7: quella del pieno sostegno a Kiev, "comprese le cessioni di forniture militari", come si legge nella risoluzione stessa. Dall'altra si impegna il governo a continuare a garantire "il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere" in occasione "dei più rilevanti summit internazionali".

Fedele al suo stile, Draghi non si è soffermato con i cronisti all'uscita a Palazzo Madama, concedendo solo un lapidario "No" a chi chiedeva se fosse preoccupato per la tenuta del governo e limitandosi ad annuire a una domanda sulla soddisfazione per l'esito del voto. Sta di fatto che giovedì potrà presentarsi forte del sostegno parlamentare a un Consiglio europeo che non si annuncia facile, non fosse altro per le cattive acque in cui naviga il presidente francese Emmanuel Macron dopo l'esito delle legislative. Come se non bastasse anche la maggioranza che sostiene il cancelliere tedesco Olaf Scholz in questi giorni mostra crepe evidenti.

A Roma la giornata si era aperta con le trattative ancora in alto mare: i Cinquestelle e Leu premevano per una maggiore partecipazione del Parlamento alle scelte di politica estera del governo, ma molte proposte di mediazione arrivate sul tavolo avevano trovato la ferma opposizione di Palazzo Chigi. La fumata bianca è arrivata solo dopo le 16, dopo il discorso di Draghi e con il dibattito al Senato in pieno svolgimento.

L'intervento in aula di Mario Draghi

Draghi in aula ha dapprima ricordato il bilancio certificato dall'Onu di 4569 morti civili e 5691 feriti ("ma il numero reale è probabilmente molto molto più alto"), i combattimenti "particolarmente feroci" in corso a Severodonetsk, le bombe su Kharkiv, i milioni di persone in fuga dal conflitto: "Durante la mia recente visita a Kiev - ha poi raccontato - insieme al cancelliere tedesco Scholz, al presidente francese Macron e al presidente romeno Iohannis, ho visto da vicino le devastazioni della guerra e constatato la determinazione degli ucraini nel difendere il loro paese. Il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina per poter raggiungere una pace che rispetti i loro diritti e la loro volontà. Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura. La sottomissione violenta e la repressione di un popolo per mano di un esercito, non portano alla pace ma al prolungamento del conflitto"

Draghi ha poi ribadito la "strategia dell'Italia in accordo con l'Ue e con gli alleati del G7" che "si muove su due fronti: sosteniamo l'Ucraina e imponiamo sanzioni alla Russia perché Mosca cessi le ostilità e accetti di sedersi davvero al tavolo dei negoziati".

"L'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue e vuole che abbia lo status di candidato", è un altro punto fermo dell'azione internazionale di Draghi: "Sono consapevole che non tutti gli stati membri oggi condividono questa posizione. Ma la raccomandazione della Commissione è un segnale incoraggiante e confido che il Consiglio europeo possa raggiungere una posizione consensuale in merito. Gran parte dei Paesi vicini alla Russia, grandi e piccoli, guardano ora all'Unione Europea per la sicurezza, per la pace, per la stabilità". Rispetto ai Balcani occidentali, ha specificato che il governo "è favorevole a far partire i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord".

Altri temi toccati dal presidente del Consiglio sono le sanzioni, che "funzionano", la crisi alimentare, rispetto alla quale ha detto di non vedere alternativa a una risoluzione delle Nazioni Unite per lo sblocco dei porti, e a un impegno diretto nell'operazione dell'Onu stessa, e della questione energetica: "Potremmo ridurre in modo significativo la nostra dipendenza dal gas russo già dall'anno prossimo", ma per "contenere i rincari di gas ed energia" serve "l'imposizione di un tetto al prezzo del gas russo"

Intervenendo nuovamente dopo aver ascoltato i senatori, a intesa raggiunta nella maggioranza, Draghi ha ringraziato l'Aula per aver dimostrato una "unità" che "è essenziale specialmente in questi momenti".

Le posizioni dei partiti

Alla fine della giornata tutte le forze che sostengono il governo possono intestarsi una qualche vittoria, compreso il Movimento 5 stelle pur alle prese con la scissione: "Tra gli impegni abbiamo anche voluto porre il tema della centralità del Parlamento che ha un ruolo fondamentale ed insostituibile, concetto che dovrebbe essere scontato in una democrazia parlamentare ma che in modo incomprensibile ci ha visti impegnati da ieri per 24 ore in un braccio di ferro con il Governo", ha detto in aula la capogruppo Maria Domenica Castellone.

Per Simona Malpezzi del Partito democratico il voto dà al governo "un mandato forte", perché "la credibilità e la sicurezza internazionale dell'Italia derivano dalla saldezza della nostra posizione nello scenario geopolitico: la nostra unica bussola deve essere l'interesse nazionale". Stesse parole, "mandato forte", scelte anche dalla capogruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini : "Il nostro primo obiettivo è la pace ma senza la difesa dell'Ucraina la pace non si raggiungerà mai"

Stefano Candiani della Lega annunciando il voto favorevole dice che la risoluzione di maggioranza è "espressione di una volontà importante che darà al presidente Draghi un mandato chiaro in sede europea: fare tutto il possibile per far cessare questa guerra, portando aggressore ed aggredito ad un tavolo diplomatico che porti alla conclusione del conflitto".

Dall'opposizione, si registra l'astensione di Fratelli d'Italia: "Non siamo e non saremo, a maggior ragione da oggi, la stampella a questo governo", scandisce il capogruppo al Senato di Luca Ciriani. Hanno votato contro invece i 13 senatori di Costituzione Ambiente Lavoro (Cal), formato da fuoriusciti dai Cinquestelle in vari momenti della legislatura. Il senatore di Cal Emanuele Dessì ha attaccato duramente il governo e il premier nel suo intervento, al punto da essere ripreso dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Draghi lo ha seguito impassibile, finché Dessì non ha parlato di “dossieraggio” del governo verso le voci dissidenti. A quel punto si è rivolto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che gli sedeva a fianco, esclamando "ma che dice" con un inequivocabile gesto della mano.