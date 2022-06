Pnrr, Draghi: Hydrogen Valley spinta alla crescita e verso gli obiettivi green

"Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione". Così il premier Mario Draghi alla firma dei protocolli per i primi progetti bandiera del Pnrr con le Regioni a Palazzo Chigi a proposito del progetto di Hydrogen Valley.

"Il coordinamento tra Governo e Regioni non è una cosa banale, è trasmettere un messaggio che viene dalle Regioni al Governo centrale e viceversa, un continuo colloquio. Quando manca questo colloquio finisce il dialogo e si perde tempo, tutto qua". Così il premier Mario Draghi alla firma dei protocolli per i primi progetti bandiera del Pnrr con le Regioni a Palazzo Chigi.

"Il Governo intende riportare l'Ilva a quello che era quando era competitiva, era la più grande acciaieria d'Europa, non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui è capace di fare, a cui produce anche oggi". Così il premier Mario Draghi nel suo intervento alla firma a Palazzo Chigi dei primi protocolli per i progetti bandiera del Pnrr con le Regioni.

Il progetto delle Hydrogen Valley pone l'Italia "in linea con i migliori Paesi Ue in un settore strategico per il futuro". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani alla cerimonia per la firma dei primi protocolli Pnrr per i progetti bandiera delle Regioni a Palazzo Chigi, che consentirà "il recupero di territori dismessi e l'installazione di nuove tecnologie". "Saranno costruiti - ha spiegato - distretti l'per idrogeno verde, che è prodotto con la tecnica dell'idrolisi che dovrebbe essere alimentata a sola energia elettrica verde". Ci sono "due target, un primo a scadenza nel '23 poi seguita da uno a più lungo termine a giugno 26". Il primo passo sarà "identificare le zone industriali dismesse in cui costruire" i distretti per l'idrogeno che dovranno "produrre meno di 3 tonnellate di anidride carbonica per tonnellata di gas" e arrivare "nel '26 tra 1 e 5 megawatt di potenza totale".

"Il presidente del Consiglio ha preso un impegno per la decarbonizzazione dell'Ilva attraverso l'individuazione del polo tecnologico dell'idrogeno a Taranto e questo per noi ovviamente è una cosa di grande conforto. E' chiaro che è solo l'inizio, nel senso che le somme necessarie a realizzare questo obiettivo non sono state ancora messe a disposizione ma l'impegno politico del presidente Draghi è stato netto e siamo molto soddisfatti". Così il presidente della regione Puglia , Michele Emiliano , dopo la firma a Palazzo Chigi dei primi protocolli di intesa con 6 regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr.

"Siamo soddisfatti di poter annunciare formalmente che la Basilicata è tra le 5 regioni scelte dal Governo per presentare i progetti bandiera per quanto riguarda le Hydrogen Valleys. Insieme agli altri colleghi presidenti di Regione, siamo stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ringrazio, per la firma dell'accordo e per iniziare un nuovo percorso di sostenibilità e diversificazione che sarà cruciale per il futuro della nostra regione". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



"Attraverso il progetto "Infrastrutturazione di rete, siti di stoccaggio e distribuzione di Idrogeno (H2) e Metano liquido (GNL) nelle principali aree industriali della Regione Basilicata", e la realizzazione in Basilicata di un Centro di Alta Tecnologia Nazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e trasferimento tecnologia sulla mobilità ad idrogeno - continua Bardi - la Regione Basilicata si dimostra in prima linea nelle sfide del futuro. Siamo stati la Regione del petrolio, del gas, dell'eolico e ora vogliamo diventare la terra dell'idrogeno, anche in vista della transizione energetica e dell'emancipazione dalle fonti fossili. L'obiettivo della Basilicata è puntare ad essere la regione 'Green Hub' di Italia ma soprattutto conclude - a dare benefici concreti a tutti i lucani".