Draghi: "Putin non verrà al G20". Replica piccata di Mosca: "Non decide il premier italiano"

"Quanto alla presenza del presidente Putin al G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo...". Così il premier Mario Draghi al termine del G7 a Elmau.

"Riguardo al G20 - ha detto Draghi - è stato molto importante incontrarsi perché siamo riusciti a concordare una linea comune che è sostanzialmente quella di aiutare il presidente dell'Indonesia Widodo, che organizza il G20. L'Italia lo sta già facendo, in quanto parte della squadra che consegna il G20 al Paese successivo: l'anno scorso il Vertice è stato ospitato dall'Italia, ma occorre che tutti siano vicini per renderlo un successo. Questo, alla luce degli eventi, non è assolutamente scontato".

"Quanto alla presenza del presidente Putin, ho letto anch'io quella dichiarazione (del Cremlino, ndr). Il presidente Widodo lo esclude, è stato categorico: non verrà. Quello che potrà succedere sarà magari un intervento da remoto, vedremo. L'importante è che il G20 abbia deciso di aiutare e collaborare con la presidenza indonesiana al successo dell'evento, anche perché il G20 rappresenta un altro importante strumento di politica internazionale. Quindi collaborare e mantenere fermi i valori espressi anche, e di nuovo, durante questo G7: sostegno all'Ucraina, condanna dell'invasione russa. Questi sono i temi che il G7 difenderà nel corso del G20 e ci si aspetta che non sarà solo il G7 naturalmente a sostenerli".

La replica: non è Draghi a decidere se Putin andrà al G20

Non ci è voluto molto perché la Russia replicasse alle dichiarazioni di Draghi. Confermando che l'invito a Putin a partecipare al G20 in Indonesia è stato ricevuto, il Cremlino, riportato dalla Tass, ha subito sottolineato che non è Draghi a decidere se Putin parteciperà o meno.

"La Russia procede dal presupposto che l'invito è stato ricevuto e accettato", ha detto ai giornalisti l'assistente presidenziale Yury Ushakov. "Non è Draghi che determina" la partecipazione di Putin al vertice, ha detto ancora Ushakov, aggiungendo che il premier italiano "probabilmente si è dimenticato di non essere più il presidente del G20" (che l'Italia ha presieduto nel 2021, cedendo il testimone quest'anno all'Indonesia).