Draghi: "Ridurre i prezzi dell'energia, sul tetto al gas strada ancora lunga"

L'accordo sulla tassazione globale al G20 di Roma è "storico" e “dobbiamo attuarlo rapidamente per rendere l'economia mondiale più equa, più forte e più inclusiva”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi apre la riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi, quest'anno presieduta dall'Italia e mette subito l'accento sui risultati ottenuti senza nascondere però altre criticità come, ad esempio, il “significativo peggioramento delle prospettive di crescita e a un forte aumento delle aspettative di inflazione” dovute all' “invasione russa dell'Ucraina” e certificate dall' “ultimo Economic Outlook dell'Ocse”. Con la conseguente necessità per le banche centrali di "inasprire la politica monetaria, portando a un aumento degli oneri finanziari", ha spiegato il premier.

Altra criticità è quella del caro energia, con il tetto al prezzo del gas difficile da attuare. "Dobbiamo ridurre il prezzo dell'energia e offrire un sostegno alle famiglie e alle aziende, concentrandoci sui più bisognosi. Misure come un tetto al prezzo del gas russo potrebbero portare alla riduzione della crescita dell'inflazione, oltre a ridurre i flussi finanziari diretti a Mosca". Alcuni impegni sono stati presi, ma il confronto è tutt'altro che concluso ha spiegato Draghi: "Il Consiglio europeo la scorsa settimana ha approvato la possibilità di imporre, di prendere in considerazione, un tetto massimo alle importazioni di gas russo. Naturalmente, le discussioni sono ancora in corso e la strada da percorrere potrebbe essere lunga".

Intanto, i "salari devono recuperare il loro potere d'acquisto, ma senza creare una spirale prezzo-salario che comporterebbe, a sua volta, tassi di interesse ancora più elevati".

A proposito della situazione in Ucraina Draghi ha sottolineato l'urgenza di sbloccare i porti per evitare una catastrofe alimentare: ""Lo sforzo per evitare la crisi alimentare deve iniziare dallo sblocco dei porti e delle migliaia di cereali che sono lì. Lo sforzo di mediazione delle Nazioni unite è un notevole passo in avanti, sfortunatamente è l'unico" ha detto indicando come il blocco del grano stia facendo "aumentare i prezzi causando una catastrofe a livello mondiale".

Ma l'emergenza, ricorda il premier, "non è una scusa per tradire i nostri obiettivi climatici, ma un motivo per raddoppiare i nostri sforzi. La risposta alle crisi derivanti dall'invasione dell'Ucraina non deve distrarci - osserva - dalle politiche a lungo termine che andranno a beneficio delle generazioni future".

"Il Consiglio europeo la scorsa settimana ha approvato la possibilità di imporre, di prendere in considerazione, un tetto massimo alle importazioni di gas russo. Questa misura limiterebbe l'aumento del tasso di inflazione, sosterrebbe il reddito disponibile e ridurrebbe i nostri flussi finanziari verso Mosca. Naturalmente, le discussioni sono ancora in corso e la strada da percorrere potrebbe essere lunga".

Sulle sanzioni sostiente che "il G7 e la Ue hanno mostrato una notevole unità e solidarietà nel sostenere l'Ucraina e nel mettere pressione sulla Russia per riprendere i negoziati. La Ue da sola ha approvato 6 pacchetti di sanzioni che hanno dato un duro colpo agli oligarchi vicini al Cremlino e a settori chiave dell'economia russa".

Infine, un appello ad aiutare i cittadini in difficoltà, in particolare quelli che vivono nelle aree più povere: "Dobbiamo abbinare la determinazione che abbiamo mostrato nei confronti dell'Ucraina con la stessa determinazione nell'aiutare i nostri cittadini e quelli nelle parti più povere del mondo, in particolare l'Africa".

Il presidente Draghi, uscendo dalla sala, ha posato poi per la "foto di famiglia" e si è poi intrattenuto con il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in modo informale per qualche minuto nei giardini del Castello. Il presidente ha poi lasciato la sede Ocse per far rientro in Italia. Prima di andare via, ai microfoni della Rai, ha detto che la cena di ieri sera all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron è andata "benissimo".