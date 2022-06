Due britannici e un marocchino catturati in Ucraina e condannati a morte, la Russia: sono mercenari

La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, discuterà oggi con il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, della condanna a morte inflitta a due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, da parte delle milizie filorusse che li hanno catturati in Ucraina. Lo hanno riferito i media britannici, ricordando che ieri Truss ha definito la sentenza "vergognosa" e "senza alcuna legittimità". Aslin, 28 anni, e Pinner, 48, e il cittadino marocchino Saaudun Brahim, sono stati giudicati colpevoli di essere mercenari e di agire contro la presa violenta del potere. Sono stati condannati in un tribunale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, sostenuta dalla Russia, che non è riconosciuta a livello internazionale. Il governo del Regno Unito si è dichiarato "profondamente preoccupato" per le condanne a morte inflitte in Ucraina ai britannici, afferma Downing Street. "Abbiamo detto continuamente che i prigionieri di guerra non dovrebbero essere sfruttati per scopi politici", afferma un portavoce del primo ministro Boris Johnson. "In base alla Convenzione di Ginevra i prigionieri di guerra hanno diritto all'immunità dei combattenti e non dovrebbero essere perseguiti per partecipazione alle ostilità. Quindi continueremo a lavorare con le autorità ucraine per cercare di ottenere il rilascio di tutti i cittadini britannici che prestavano servizio nelle forze armate ucraine e che sono detenuti come prigionieri di guerra".

AP/LaPresse Liz Truss

Le condanne a morte di Aiden Aslin, Shaun Pinner e Brahim Saaudun sono "grottesche". Lo ha detto parlando a Bbc radio Nina Navid, rappresentante di Amnesty International. "Quello che è veramente importante è che ciò che è successo è una violazione della Convenzione di Ginevra, di cui la Russia è firmataria", ha aggiunto.

"Un verdetto farsa contro tre uomini che hanno combattuto nell'esercito ucraino e una grave violazione e presa in giro del diritto internazionale umanitario, così come dei diritti umani". Lo ha affermato la Procuratrice capo ucraino Irina Venediktova, commentando la condanna a morte di due britannici e un marocchino in un tribunale non riconosciuto a livello internazionale di Donetsk. "Come prigionieri di guerra, gli uomini condannati a morte oggi dovrebbero avere l'immunità dalla persecuzione e non possono essere processati perché hanno preso parte alla guerra", ha spiegato alla Bbc. "La Russia ha dimostrato ancora una volta quanto sia alienata da un sistema basato sui diritti, così come ignora completamente le basi stesse del diritto di guerra".

La famiglia di Aiden Aslin, il combattente britannico per le forze ucraine catturato e condannato a morte insieme al collega Shaun Pinner da un tribunale filorusso della repubblica di Donetsk, ha lanciato un appello alle autorità di Londra e Kiev perché "facciano tutto quello è in loro potere affinché ritornino a casa sani e salvi, presto". "Lui [Aiden, ndr] e Shaun in quanto membri delle forze armate ucraine dovrebbero essere trattati con rispetto come qualsiasi altro prigioniero di guerra. Non sono, e non sono mai stati, mercenari", hanno sottolineato i parenti del giovane, esprimendo la speranza che "la sentenza venga annullata". Il padre di Saadoun, Taher Saadoun, ha detto al quotidiano online marocchino in lingua araba Madar 21 che suo figlio non è un mercenario e che possiede la cittadinanza ucraina. Le famiglie di Aslin e Pinner hanno affermato che i due uomini erano membri di lunga data dell'esercito ucraino e che entrambi vivano in Ucraina dal 2018. I tre uomini hanno combattuto a fianco delle truppe ucraine prima che Pinner e Aslin si arrendessero alle forze filorusse nel porto meridionale di Mariupol a metà aprile e Saadoun fosse catturato a metà marzo nella città orientale di Volnovakha. Un altro combattente britannico fatto prigioniero dalle forze filorusse, Andrew Hill, è in attesa di processo.

Immagine da Twitter Aiden Aslin e Saaudun Brahim

Non solo Ucraina e la Gran Bretagna: diversi Paesi occidentali hanno segnalato il tribunale filorusso di Donestk che ha condannato a morte due cittadini britannici e uno marocchino per aver combattuto per l'Ucraina, definendo il procedimento una farsa e una violazione delle regole di guerra. Il tribunale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk in Ucraina ha ritenuto i tre combattenti colpevoli di aver chiesto il rovesciamento violento del potere, un reato punibile con la morte nella Repubblica orientale non riconosciuta. Gli uomini sono stati anche condannati per attività mercenarie e terrorismo. L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti ha riferito che gli imputati dovranno affrontare un plotone di esecuzione. Hanno un mese per fare ricorso. Intanto, sulla tv russa viene chiesto agli ascoltatori di decidere se la morte dei tre stranieri debba avvenire per fucilazione, impiccagione o squartamento:

I due britannici e il marocchino condannati a morte come "mercenari" da un tribunale dell'autoproclamata repubblica di Donetsk intendono presentare appello. Lo ha detto alla Tass il loro avvocato d'ufficio, Pavel Kosovan. Il Guardian ricorda intanto che in Russia vi è una moratoria sulla pena di morte, ma non nei territori occupati dai russi in Ucraina.

AP Photo/Bernat Armangue Ucraina, tank ucraino vicino al confine di Donetsk