Due combattenti statunitensi catturati dalle forze russe in Ucraina

Due ex militari statunitensi, Alexander Druke e Andy Huynh, sono stati catturati dalle truppe russe durante una battaglia nei pressi di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, la scorsa settimana. Si tratta di due veterani Alexander Druke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni. Alexander Druke ha prestato servizio in Iraq, ma ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Huynh si era arruolato nei Marines a 19 anni e ha prestato servizio per quattro anni, anche se non aveva mai combattuto attivamente. Huynh e Drueke sono i primi americani che combattono per l'Ucraina ad essere stati catturati dall'inizio della guerra il 24 febbraio.

Le prime notizie della cattura dei due americani risalgono a ieri pomeriggio: in un tweet inviato dalla "Task Force Baguette", un gruppo di ex militari statunitensi e francesi, si afferma che due americani che combattevano con loro sono stati catturati una settimana fa. Il gruppo sostiene di averne avuto conferma dall'intelligence ucraina, mentre il Ministero della Difesa russo non ha ancora confermato la notizia.