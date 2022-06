Durante la guerra con l’Ucraina i poveri russi sono cresciuti del 41%

Secondo le stime di Rosstat, nel primo trimestre del 2022 in Russia la popolazione con redditi al di sotto della soglia di povertà era di 20,9 milioni di persone. Allo stesso tempo, alla fine del 2021, l’ente statistico pubblico russo segnalava 12,4 milioni di cittadini russi al di sotto della soglia di povertà. Pertanto, nei tre mesi del 2022, il numero di poveri in Russia è aumentato di 8,5 milioni di persone, ovvero del 40,7%. Nel primo trimestre del 2022, Rosstat l’indice di sopravvivenza di 12.916 rubli, il reddito minimo sufficiente per vivere in Russia.

Rispetto al quarto trimestre del 2021, il reddito medio dei russi è diminuito, scendendo da 47.694 rubli a 36.234 rubli, con un calo del 24%. Allo stesso tempo, lo stipendio medio è diminuito, passando da 62.828 rubli a 60.101 rubli, ovvero del 4,3%. Il numero degli occupati è diminuito di 800mila unità.

Il volume dei sussidi sociali nel primo trimestre del 2022 è diminuito del 19,4% rispetto al periodo di riferimento precedente. Allo stesso tempo, la quota dei redditi delle attività imprenditoriali e di altre attività produttive nella struttura complessiva dei redditi è aumentata dello 0,7%.

Rosstat stima dal 1992 il numero di persone con reddito monetario al di sotto della soglia di povertà stabilita. Nel 2021 è stata modificata la metodologia per il calcolo della soglia di povertà. Ora soglia di povertà corrisponde al costo del paniere dei consumatori nel quarto trimestre del 2020, corretto per l'inflazione.