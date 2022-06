E' morto Felisatti, firmò brani straordinari come "Sei bellissima" e "Ancora, ancora, ancora"

Addio al cantautore e compositore Gian Pietro Felisatti, che ha firmato numerose canzoni, tra cui grandi successi come 'Sei bellissima' (Loredana Berté), 'Ancora ancora ancora' (Mina), 'Super Superman' (Miguel Bosè) e 'Il mare calmo della sera' (Andrea Bocelli).

Conosciuto anche come Giampietro Felisatti, Giampiero Felisatti, Piter, Piter Felisatti, Peter Felisatti e DiFelisatti, è morto sabato 18 giugno al policlinico San Matteo di Pavia, dove era ricoverato, all'età di 72 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa sui social dalla sorella Fiorella Felisatti, speaker di Radio Italia: "Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un grande artista non se ne va mai veramente. Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci. Buon viaggio Gianpietro".

Nato a Vigevano (Pavia) nel 1950, alla fine degli anni '60 fonda con altri giovani amici il complesso dei Funamboli, di cui diventa il cantante. Nella seconda metà degli anni '70 Felisatti inizia l'attività come solista e si dedica soprattutto alla composizione. Come compositore ha firmato "Ancora, ancora, ancora" (1978, parole di Cristiano Malgioglio), cantata da Mina; insieme a Claudio Daiano, "Sei bellissima" (1975), interpretata da Loredana Bertè. Ha composto anche per Iva Zanicchi e per Andrea Bocelli (con Gloria Nuti e con Zucchero Fornaciari) "Il mare calmo della sera", contenuto nell'album omonimo del 1994. Per il complesso Il Magazzino dei Ricordi ha composto la musica del brano "Bugiarda e sola". Ha collaborato più volte con Cristiano Malgioglio e con Gatto Panceri. Fra le altre canzoni composte da Felisatti figurano anche "Super Superman" (cantata da Miguel Bosé e co-composta con Danilo Vaona), "Sylvie", "Ancor di più" e "Ba Ba Go Go".

Negli anni Ottanta grazie al compositore e produttore Danilo Vaona ha collaborato con la compagnia discografica Hispavox e Gamma Mexico in diversi album usciti nei paesi di lingua spagnola per Manuel Mijares, Rocío Banquells, Paloma San Basilio, Yuri, Pandora, Lucero, Daniela Romo, Alejandra Guzmán, Antonio De Carlo, Timbiriche, Bertha Patricia Manterola Carrión, Fey, Kairo, Miguel Gallardo e Lucía Méndez.