E tu quale Louis sei? Tutte le facce del piccolo principe sul balcone

Nel primo giorno di festa per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, c'è qualcuno che si è assicurato un posto, se non - probabilmente - sul trono d'Inghilterra, certamente nella storia. Si tratta del principe Louis, terzogenito di William e Kate, 4 anni da poco compiuti e faccia da monello.

Ha esordito facendo capolino sul balcone per sventolare la manina prima che prendesse posto la sovrana. Poi, in attesa dello spettacolo in cielo offerto dai caccia e dalle Red Arrows, ha rubato la scena a tutti sfoggiando una serie di espressioni, smorfie e bronci alla Macaulay Culkin (protagonista di "Mamma ho perso l'aereo") che sono immediatamente diventati “meme”.

Tutto è iniziato da questa foto: la Regina, impeccabile, si gode la folla che la acclama, mentre accanto a lei il piccolo principe, vestito da marinaretto con l'abito che fu del padre William, si tappa le orecchie cacciando un urlo.