Prezzo del carburante alle stelle, in Ecuador è stato d'emergenza. Lasso: "Difendo il nostro paese"

Giorni di tensione altissima in Ecuador a causa di una grave crisi economica scoppiata con l'aumento del carburante. E' così che dopo cinque giorni di violente proteste degli indigeni a causa dell'aumento del prezzo dell'"oro nero" il Presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha ceduto dichiarando lo stato di emergenza in tre province del paese, tra cui quella di Quito. I manifestanti chiedono con forza la riduzione delle accise sul gas. Il provvedimento in vigore dalla mezzanotte di oggi (sabato alle 05:00 GMT) interessa il Pichincha (la cui capitale è Quito), l'Imbabura e il Cotopaxi. "Mi impegno a difendere la nostra capitale e il nostro paese", ha dichiarato Lasso in un discorso alla televisione statale. Nel messaggio a reti radio-televisive unificate il Capo dello stato ha annunciato anche l'introduzione e di un coprifuoco da oggi fra le 22 e le 5 del giorno successivo. Lasso ha riconosciuto che fra i manifestanti "ci sono cittadini onesti" che "manifestano per cause giuste" e "per questioni a cui ancora il governo non ha dato risposta". Per questo, ha poi detto, "ho disposto, come soluzione, che immediatamente l'incentivo denominato 'sviluppo umano' sia aumentato a 55 dollari per "alleviare la difficile situazione delle famiglie ecuadoriane".

Gettyimages Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso

Subito dopo l'annuncio dello stato di emergenza del sistema sanitario pubblico, Lasso ha annunciato anche altre misure come l'aumento delle risorse per l'educazione interculturale e un sovvenzionamento fino al 50% del prezzo dei fertilizzanti (urea) per i piccoli e medi produttori. Fra gli altri provvedimenti c'è anche il condono da parte di Banecuador di tutti i prestiti scaduti fino a 3.000 dollari, e l'erogazione di crediti agricoli fino a 5.000 dollari all'1% di interesse e per 30 anni. Lasso ha, inoltre, assicurato che non ci sarà alcun aumento dei principali carburanti, e che non ci sarà la privatizzazione nè dei servizi pubblici, nè dei settori strategici. Il capo dello Stato ha infine rinnovato l'appello al dialogo a tutti i settori della società civile, a medici, artigiani, agricoltori, trasportatori, universitari. "Uniti - ha infine detto - e seduti attorno ad un tavolo troveremo le soluzioni che allevino la situazione delle famiglie ecuadoriane".

AP Photo/Dolores Ochoa Le protesta di ieri sera in Ecuador