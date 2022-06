Ecuador: stop in 48 ore a produzione petrolio per le proteste. 19 su 24 province semi paralizzate

L'Ecuador potrebbe sospendere la produzione di petrolio entro 48 ore, se continueranno le vaste proteste indigene antigovernative contro il carovita, che infiammano il Paese da due settimane. e che includono anche il blocco dei pozzi petroliferi. A renderlo noto il Ministero dell'Energia: "Nel perpetuarsi di questa situazione - così in una nota - nel giro di 48 ore si sospenderà la produzione petrolifera del Paese, giacchè per effetto di atti vandalici, occupazione dei pozzi e blocchi stradali, non si sono potuti trasportare le forniture e il diesel necessari per proseguire le operazioni", si spiega in un comunicato.

La produzione di petrolio infatti, secondo quanto riporta il ministero "è ad un livello critico". Sono 19 su 24 le province del Paese semi paralizzate da barricate e blocchi stradali: "Attualmente le cifre mostrano una riduzione di più del 50% della produzione, che si attestava prima della esplosione delle proteste a circa 520 mila barili al giorno.