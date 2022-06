Effetto voto, crescono i malumori nella Lega e M5S

Lega e Cinque Stelle, Salvini e Conte, gli sconfitti alle elezioni di Domenica sono sotto osservazione per capire, dalle parole o anche solo dai gesti, se hanno o avranno prossimamente voglia di uscire dal Governo, magari anche senza farlo cadere, come invece ha chiesto a voce alta Giorgia Meloni, non appena avuta la certezza che Fratelli d'Italia era diventato il primo partito del centrodestra. Il malumore interno alla Lega sta crescendo, ma tutti si rendono conto che abbandonare la maggioranza significherebbe dare implicitamente ragione a Fdi.

Dal lato Lega per ora nessuna volontà di strappare, ma non si può far finta di niente: Salvini ha confermato che continuerà a sostenere il governo, ma ammette anche in pubblico i "malumori crescenti" nel suo partito. "Non c'è alcuna tentazione di staccare la spina ma ci aspettiamo discontinuita'" soprattutto sui temi economici, ripete il capo leghista, ai suoi. E da qui la decisione di fare un lungo elenco di provvedimenti economici al termine della riunione del consiglio federale: rinnovo dello sconto carburanti, adeguamento di pensioni e stipendi al costo della vita, rottamazione delle cartelle esattoriali, superamento della legge Fornero, e istituzione di un tetto europeo allo spread.

La sconfitta è stata paradossalmente più pesante proprio nei territori da sempre amministrati dai leghisti. Non a caso dal partito veneto, che fa riferimento a Luca Zaia, uscito fortemente ridimensionato dalle comunali, arriva una protesta radicale contro il governo: "Abbiamo bisogno di andare alle elezioni, non possiamo continuare con Governi non legittimati dal voto, c'è sempre la scusa per non decidere", scrive l'ANSA citando fonti della Lega veneta.

Lo scontro interno, sempre latente ma mai esploso, tra la segreteria e la cosiddetta 'ala governista', associata al cosiddetto "partito dei governatori" potrebbe ricomporsi, a vantaggio di Salvini che, nonostante la doppia sconfitta (referendum e comunali), non dovrebbe temere il prossimo consiglio Federale, che si terrà tra 15 giorni, subito dopo i ballottaggi, potrebbe porre un problema agli stessi governatori e soprattutto a Giancarlo Giorgetti.

Dal lato Cinque Stelle i mal di pancia sono gli stessi. Uscire dal governo? "Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta, ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa, l'ho toccata con mano questa richiesta. Il nostro elettorato sta soffrendo e non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini: l'ho detto quando siamo entrati al governo e ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva". Ma poi, a scanso di equivoci, il presidente del Movimento precisa che per ora: "Restiamo nel governo, ma nessuno pensi che staremo zitti e buoni, perché questo non lo accetteremo mai."

Poi ci sono i leader di centro, ansiosi di sostituire il M5s nel campo largo del Pd. "Serve un'alleanza che sia larga per davvero. I contraenti sono il Pd, Azione, Italia Viva, la Sinistra, la componente liberale di Fi. Conte? Deciderà lui, io vedo molte sintonie con il ministro Di Maio" dice il senatore del Pd, Andrea Marcucci svelando il lavoro che sottotraccia sta avanzando, in Campania ad esempio. Dove anche il sindaco di Napoli (di espressione pentastellata) si dice convinto "che non basti un'alleanza tra Pd e M5s ma sia necessaria un'apertura al centro". Ipotesi respinta da Conte che boccia le "operazioni astute" e le "fesserie raccontate ai cittadini" da chi "nei territori non si è mai visto". Ma youtrend ha messo in cifre quello che Renzi e Calenda sostengono: tenendo conto solo dei comuni in cui ciascun partito era presente con il proprio simbolo: Azione/+europa è al 4,6%, il M5s al 3,8%.

È il segretario del Pd, Enrico Letta, che si incarica di riportare la questione per terra: "Non esiste un centro che vale il 10-15%, che elegge sindaci e fa la differenza. Ovunque è andato un nostro candidato o uno del centrodestra, e sarà così anche alla prossime elezioni politiche". Quanto a Calenda, Letta ha ribadito che il leader di Azione "è stato eletto all'europarlamento nelle liste del Pd. Io lo considero un interlocutore privilegiato con cui discutere e sono sicuro che la discussione andrà in una direzione positiva". "Quando vedrò nelle prossime settimane Conte e Calenda, quando lavoreremo a costruire un programma comune, dirò loro di spiegarmi la ragione per cui l'altro è il nemico assoluto. Io francamente questa cosa non la vedo", ha concluso il segretario del Pd.

Una semplice aritmetica mostra che se volessero, Salvini e Conte, cioè la stessa maggioranza del Conte 1, farebbero finire subito il governo Draghi. Non accadrà: i parlamentari non vogliono; i rapporti di forza nel centrodestra sono ancora suscettibili di cambiamento; il Movimento, che oramai dipende dal Pd per la propria sopravvivenza politica, non ha risolto la diarchia interna. E poi ci sono il PNNR, l'inflazione, la guerra in Ucraina....