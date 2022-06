El Salvador, Nayib Bukele: "L'investimento nel bitcoin è sicuro, serve solo pazienza"

“Vedo che alcune persone sono preoccupate o ansiose per il prezzo di Bitcoin sul mercato. Il mio consiglio: smetti di guardare i grafici e goditi la vita".

Con queste parole, pubblicate in un tweet, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha invitato gli investitori in bitcoin ad "avere pazienza". L''intento è verosimilimente quello di mettere così a tacere le affermazioni che vedono in pericolo la solidità economica del Paese sudamericano.

La criptovaluta da settembre 2021 ha corso legale in El Salvador e, a causa del forte ribasso che sta avendo da diverse settimane, il premier ha ritenuto opportuno aggiungere che: “Se avete comprato BTC, l'investimento è sicuro e il valore crescerà molto dopo il mercato ribassista”. Da quanto si evince tra le righe è che il governo voglia detenere i Bitcoin fino a che il prezzo non tornerà a livelli più alti.

L'intervento di Bukele arriva infatti nel momento in cui il bitcoin, per la prima volta da dicembre 2020, è sceso sotto i 20 mila dollari e in un contesto generalizzato di crolli che sta colpendo il settore delle criptovalute.