Elettrodomestici, il frigo nel 99% delle case degli italiani e la lavastoviglie nel 50%

Nell’estate più calda di sempre, quasi una famiglia su due, in Italia, possiede un impianto di condizionamento, che rimane acceso con importanti differenze regionali.

I valori minimi delle famiglie che ne dispongono si registrano in Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste (4,7%) e Trentino-Alto Adige (15,2%). I maggiori vanno dal 70% delle famiglie in Veneto, al 62,4% in Sicilia, al 60,3% in Emilia-Romagna e al 57,3% della Puglia.

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultimo rapporto Istat dedicato ai consumi energetici del nostro Paese in una indagine che ha riguardato un campione di oltre 54mila famiglie, rappresentativo a livello nazionale e regionale, escludendo le seconde case. Il settore energetico riveste importanza cruciale "sia per le ragioni connesse ai cambiamenti climatici e alla necessità di operare la transizione energetica, sia per le implicazioni di natura geopolitica e socioeconomica, rese ancor più evidenti dopo l’aggressione russa in Ucraina. Le statistiche sull’energia rappresentano una base informativa indispensabile al monitoraggio della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano per la Transizione Ecologica", ricorda l'Istat nel rapporto.

Una fotografia che fissa al 98,6% la percentuale delle famiglie che vive in abitazioni dotate di sistema di riscaldamento e al 99,6% le case che dispongono di acqua calda sanitaria, con un impianto autonomo indicato come prevalente dal 65,7% per riscaldare e dal 72,6% per l’acqua calda.

In inverno il riscaldamento rimane acceso per poco più di otto ore al giorno e tra le lampadine, quelle a risparmio energetico occupano l’80,7% degli impianti di illuminazione delle case.

Il metano rimane la fonte di alimentazione più diffusa: nel 68% dei casi per i sistemi prevalenti di riscaldamento e nel 69,2% per l’acqua. Dato di cui tenere conto nella complicata fase di approvvigionamento dello stesso dovuta al conflitto russo- ucraino.

Mentre frigoriferi e lavatrici sono presenti in quasi tutte le famiglie (99,5% e 97,3%), la metà (50,2%) possiede la lavastoviglie, il 15,2% l’asciugatrice e il 27,3% il congelatore esterno al frigorifero. Le percentuali variano a seconda se ci sono figli, veri e propri indicatori della presenza di lavapiatti. Nell famiglie monocomponente, infatti, la presenza della lavastoviglie scende al 38,2 %, mentre nelle famiglie con bambini (fino a 6 anni) raggiunge il 68,3%.

La lavatrice è largamente diffusa, sia nelle famiglie monocomponente (93,8%) che in quelle numerose (99,5% nelle famiglie con cinque componenti e più). Si effettuano in media quasi cinque lavaggi a settimana con la lavastoviglie e quattro con la lavatrice (sono escluse dal calcolo le famiglie che effettuano solo uno o due lavaggi al mese), mentre nelle famiglie più numerose (cinque componenti e più) si arriva a sette lavaggi medi a settimana, sia per la lavatrice che per la lavastoviglie.

Forni e piani cottura sono anch'essi molto diffusi; il piano cottura è alimentato prevalentemente a metano (75,5%) o a GPL (17,6%), mentre i forni sono per lo più elettrici (82,5%) o a metano (13,9%).

Un elemento dell’abitazione che influenza molto i consumi energetici sono le finestre e porte-finestre: il loro numero, il materiale di cui sono fatti e la presenza di doppi vetri condizionano molto la dispersione di calore nell’abitazione. In Italia il 61,1% delle famiglie ha installato i doppi (o tripli) vetri in tutte le finestre e porte-finestre dell’abitazione. La variabilità territoriale è notevole, con valori massimi nelle regioni del Nord-est (70,8%) e minimi nel Sud (51%) e nelle Isole (43,2%).