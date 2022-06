Elezioni comunali, Salvini: "Il centrodestra vince unito, divisi si perde"

"In alcuni comuni potremo essere dietro Fratelli d'Italia, in altri davanti, la competizione per me è solo con il centrosinistra, e dove il centrodestra è andato diviso ha sbagliato, e non entro nel dettaglio delle responsabilità": il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio a Milano, commenta così i numeri che vedono arretrare la Lega a vantaggio del partito guidato da Giorgia Meloni.

"Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente" ha osservato il segretario sottolineando fra l'altro il "contributo" del partito a Palermo e Genova. E quel che è successo invece a Verona, dove il centrodestra si è spaccato: "A Verona se avesse corso unito la partita sarebbe già chiusa, ma con i se e i ma non si fa la storia" dice Salvini. Avere la certezza di Palermo e Genova vinte dal centrodestra con il contributo determinante della Lega ci fa dire che nell'equilibrio tra centrodestra e centrosinistra, almeno a questo primo turno, la bilancia propende per il centrodestra", ha aggiunto.

Ma il tema dell'unità è un tema che guarda al futuro: "Alle prossime politiche il centrodestra vince solo unito. Chi pensa ad altri schemi non fa il conto con gli elettori". E il conto non si fa, per ora, neppure sulla leadership: "Il leader del centrodestra si sceglierà alle politiche, non alle comunali. Chi farà il presidente del Consiglio lo decidono gli italiani, io lavoro perché sia un centrodestra unito, poi è ovvio che chi prende un voto in più vince. A me interessa che il centrodestra vada avanti: un risultato eclatante della Lega in tanti comuni ma poi perdessimo... Non vai da nessuna parte".

Poi su quanto accade all'ìnterno del partito, riunito in mattinata per il Consiglio federale, tensioni, malumori, critiche alla linea politica, assicura: "Da tutti quelli che sono intervenuti non c'è stata mezza polemica, su Russia o vaccini benzina o autonomia. Solo e soltanto proposte propositive".

Infine, non poteva mancare un commento sul flop referendario e sul caos dei seggi a Palermo: "A mezzogiorno con 38 seggi ancora chiusi a Palermo mi sono permesso di chiamare il Quirinale - racconta Salvini - perché mi sembrava una situazione di furto di democrazia da quarto mondo. Spero venga a galla cosa è successo. Dal Viminale ho visto che il ministro Lamorgese è intervenuta tempestivamente alcune ore dopo" ha aggiunto. "Che abbia dovuto disturbare Mattarella perché è stato rubato il voto a migliaia di persone …neanche dall'altra parte del mondo. In un Paese normale se ne parlerebbe". Poi l'appunto: il referendum sulla giustizia "non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Una riflessione va fatta, perché se si va avanti di questo passo nessun referendum raggiungerà il quorum".