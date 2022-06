Elezioni in Francia: da cameriera a deputata. L'incredibile ascesa di Rachel Keke

Tra gli esiti inaspettati delle elezioni legislative francesi che hanno ridisegnato l’Assemblea Nazionale, c’è anche l’elezione a deputata di Rachel Keke, cameriera dell’Hotel Ibis Clichy-Batignolles, nel nord di Parigi, eletta sotto i colori arcobaleno della Nupes, la Nuova Unione popolare ecologica e sociale.

48 anni, originaria della Costa d'Avorio, francese dal 2015, portavoce degli ‘ultimi’, alle legislative ha sconfitto per pochi voti un'ex ministra di Macron, Roxana Maracineanu.

Nata nel 1974 ad Abobo, a nord di Abidjan e madre di cinque figli, è arrivata in Francia nel 2000. Si è fatta notare come paladina dei diritti durante una lunga protesta delle cameriere di un albergo di Parigi tra il 2019 e il 2021. Sindacalista della CGT, ha mobilitato le sue colleghe per 22 mesi chiedendo un miglior salario e migliori condizioni di lavoro. Si definisce una "guerriera" e intende far rumore all'Assemblea nazionale.