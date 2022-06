Elezioni in Francia, sofferto primo posto per Macron. Ma il vero "vincitore" è l'astensione: 52,49%

Nonostante le prime proiezioni di ieri sera vedessero la coalizione della gauche francese (Nupes) guidata da Jean-Luc Mélenchon al primo posto per numero di voti, l’alleanza anti-Macron scivola in seconda posizione dietro Ensemble!, il raggruppamento che sostiene il governo. Sono i dati definitivi diffusi in mattinata del ministero dell'Interno. La maggioranza presidenziale, espressione del presidente Macron, infatti, ha ottenuto 5.857.561 voti (il 25,75%) al primo turno delle elezioni legislative, soltanto 21.442 in più (+0,09%) rispetto ai 5.836.202 voti dell'alleanza di sinistra raccolta intorno a Jean-Luc Mélenchon (che ha ottenuto il 25,66%).

È quindi un primo posto sofferto, quello del presidente rieletto in aprile, che per un soffio strappa la vittoria al candidato più insidioso di questo primo turno delle legislative francesi (il secondo turno si svolgerà tra una settimana, il 19 giugno). Ma è un “vittoria” che si porta dietro tanti interrogativi. Già ieri sera, commentando a caldo i risultati che cominciavano ad affiorare, Emmanuel Macron aveva invitato i suoi a “essere umili” e a riflettere sul messaggio mandato dagli elettori, mentre Mélenchon, senza mezzi termini, dichiarava il partito presidenziale “battuto e sconfitto”. In terza posizione si piazza la formazione di Marine Le Pen, il Rassemblement National, con il 18,68%. Quarta la formazione dei Republicains (il partito erede degli ex presidenti Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac) con il 13,62%. Reconquete di Eric Zemmour ottiene un misero 4,24% e non viene eletto al primo turno.

Andando ad analizzare il dato sulle performance dei partiti, il primo resta comunque quello di Macron, Republique en Marche, con il 43,06% dei voti, che chiude il primo turno in testa in 306 circoscrizioni; il secondo partito sono i Republicains con il 22,23%, avanti in 112 circoscrizioni. Rassemblement National ottiene l'8,75%, in maggioranza in 8 circoscrizioni. Modem (del centrista Francois Bayrou) al quinto posto con il 6,06%, poi i socialisti con il 5,68%. Sesti gli Insoumis di Mélenchon con il 4,86%.

Eppure, al di là delle percentuali e dei numeri sui voti espressi, il vero unico “vincitore” di queste elezioni è l’elettore che si è astenuto. Una percentuale altissima, infatti, quella di chi ha disertato le urne: il 52,49%, leggermente superiore al dato della precedente tornata del 2017, quando l’astensione si era attestata al 51,30%. L'appuntamento elettorale di ieri, in pratica, è stato ignorato da più della metà dei francesi, al voto in meno di uno su due. Il tasso di partecipazione è stato del 47,51%.

Gli elettori d’Oltralpe erano chiamati ad eleggere i 577 deputati dell'Assemblea nazionale. Delle 577 circoscrizioni in palio, 539 si trovano nella Francia metropolitana, 27 nella Francia d'Oltremare e 11 all'estero. L'emiciclo è attualmente composto da una maggioranza in sostegno al presidente della Repubblica, 267 deputati dei Renaissance (che deriva da Republique en Marche) e 79 deputati tra Modem e Agir. Erano candidati in 6293, il 20 per cento in meno rispetto al 2017.

La regola elettorale prevede che i candidati possano vincere fin dal primo turno a condizione che ottengano la maggioranza assoluta dei voti espressi e la preferenza di almeno il 25 percento degli elettori. In alternativa, si va al secondo turno, che non è un vero e proprio ballottaggio dal momento che ad esso accedono tutti coloro che hanno ottenuto almeno il 12,5 percento. Ci possono essere, quindi, anche secondi turni con tre candidati.