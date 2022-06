Elicottero disperso: Ricerche sospese, si riprende domattina. Attesi rinforzi

Sono state sospese, e riprenderanno domattina, con ulteriori rinforzi di uomini e mezzi, le ricerche dell'elicottero disperso oggi sull'Appennino tosco-emiliano. A bordo del mezzo c'erano sette persone: il pilota italiano, quattro cittadini turchi e due libanesi. Tutti avevano intrapreso il viaggio attorno alle 9.30 dall'aeroporto di Capannori Lucca Tassignano diretti a Castelminio di Resana, nel Trevigiano, in cui erano attesi circa un'ora dopo. L'elicottero era stato ingaggiato dalla Elettric80, società con sede nel Reggiano, allo scopo di trasportare alcuni buyer alla Roto Cart, un nuovo impianto all'avanguardia sulla lavorazione e movimentazione di bobine di carta per lo stoccaggio anche alimentare.

Secondo quanto emerso, l'ultima rilevazione dei velivolo si colloca nel Modenese, nel comune di Pievelago. Le ricerche si sono dunque concentrate sul crinale appenninico tra il piccolo comune, San Pellegrino in Alpe e Piandelagotti dove questa mattina, in un orario compatibile col volo, si è abbattuta una tempesta temporalesca di pioggia, grandine e vento. Oggi per le ricerche si sono adoperati gli elicotteri del Soccorso Alpino e anche una squadra di terra composta da 24 volontari del Soccorso Alpino; le zone sono

impervie, vaste e gran parte disabitate. Le ricerche riprenderanno con le prime luci dell'alba.