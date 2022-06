Elisabetta Canalis si mette i guantoni sul serio: sabato il primo match di kickboxing

Elisabetta Canalis debutta nella kickboxing. Sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, salirà sul ring per combattere contro Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile low-kick: pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe.

L'occasione è la 12esima edizione di “The Night of Kick and Punch”, gala dedicato agli sport da ring che quest'anno avrà come protagonista proprio la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l'avversario con calci, pugni e ginocchiate.

Elisabetta Canalis pratica la kickboxing da parecchi anni e quando si trova in Italia (la sua vita si svolge tra Milano e Los Angeles) si allena con l'ex campione del mondo Angelo Valente.