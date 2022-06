Elon Musk accusato di truffa: chiesto un risarcimento di 258 milioni di dollari

Elon Musk è stato citato in giudizio per 258 miliardi di dollari giovedì da un investitore di Dogecoin che lo ha accusato di aver gestito uno schema piramidale per sostenere la criptovaluta.

In una denuncia depositata presso il tribunale federale di Manhattan, il querelante Keith Johnson ha accusato Musk, Tesla e SpaceX (di cui Musk è amministratore delegato) di racket per aver pubblicizzato Dogecoin e averne fatto salire il prezzo, salvo poi lasciarlo crollare. La denuncia afferma che il crollo di Dogecoin è iniziato nel periodo in cui Musk ha condotto lo show della NBC "Saturday Night Live" e, interpretando un finto esperto di finanza in un segmento di "Weekend Update", aveva definito Dogecoin "un affare".

"Gli imputati erano consapevoli fin dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, eppure hanno promosso Dogecoin per trarre profitto dal suo commercio", si legge nella denuncia. "Musk ha usato il suo piedistallo di uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare lo schema piramidale di Dogecoin per profitto, esposizione e divertimento".

Johnson chiede 86 miliardi di dollari di danni, che rappresentano il calo del valore di mercato di Dogecoin dal maggio 2021, e vuole che siano triplicati. Vuole inoltre che Musk e le sue società non promuovano Dogecoin e che un giudice dichiari che il commercio di Dogecoin è un gioco d'azzardo secondo le leggi federali e di New York. Nel febbraio 2021 Tesla ha dichiarato di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin e di averli accettati per un breve periodo come pagamento per i veicoli. La criptovaluta nata nel 2013, nonostante i crolli delle ultime settimane, ha ancora una capitalizzazione di 7,68 miliardi di dollari. Ieri il Dogecoin è stato scambiato a circa 5,8 centesimi, in calo rispetto al picco di un anno fa quando valeva circa 74 centesimi, una diminuzione del valore di oltre il 92%.