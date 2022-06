Elon Musk vuole licenziare diecimila dipendenti di Tesla in tutto il mondo

L'amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha detto ai massimi dirigenti dell'azienda di avere una “sensazione super negativa" sull'andamento economico e di dover tagliare circa il 10% dei dipendenti. Lo scrive l'agenzia Reuters citando una mail interna alla società che ha avuto modo di visionare.

La missiva, il cui oggetto è “fermate tutte le assunzioni in tutto il mondo”, è stata inviata ieri, e mete l'accento su una prospettiva economica sempre più cupa per il mondo, mentre i prezzi salgono e la guerra in Ucraina supera il suo centesimo giorno. Solo poche ore prima il presidente di JPMorgan Chase, la più grande banca al mondo, aveva parlato delle sfide che l'economia statunitense deve affrontare come di “un uragano”

Le azioni di Tesla hanno registrato una flessione di oltre il 20% da quando Musk ha annunciato la sua decisione di acquistare Twitter per 33,5 miliardi di dollari. Pesa anche l'impatto sulla produzione dei lockdown a Shanghai dove Tesla ha una fabbrica. Nei giorni scorsi Musk ha inoltre alimentato il dibattito sul ritorno in ufficio esortando il personale di Tesla a tornare alle proprie scrivanie o a trovare lavoro altrove. Tesla, che ha stabilimenti negli Stati Uniti, in Cina e a Berlino, impiega circa 99.290 dipendenti in tutto il mondo. Eliminare il 10% dei posti di lavoro potrebbe equivalere dunque a lasciare a casa circa 10.000 persone. All'inizio del 2019 Tesla ha già ridotto la sua forza lavoro di 3.000 posizioni avvertendo che "la strada da percorrere è molto difficile" per rendere le auto elettriche più convenienti per il mercato di massa.