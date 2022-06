In Russia manette e cinture di plastica per chi mette a rischio la sicurezza dei voli

I membri dell'equipaggio di aerei passeggeri in Russia potranno applicare mezzi speciali di restrizione ai trasgressori dell'ordine a bordo: manette di plastica e cinture di nylon. Il decreto corrispondente è stato firmato dal primo ministro russo Mikhail Mishustin, ed entrerà in vigore il 1° settembre 2022.

Le legge, già proposta dal ministero dei trasporti a gennaio, definisce la procedura per l'intervento dell'equipaggio in caso di minaccia alla sicurezza del volo e un elenco di mezzi speciali che possono essere utilizzati per prevenirla. Manette e cinture possono essere utilizzate in caso di minaccia per la vita e la salute dei passeggeri, nonché in caso di rifiuto di obbedire agli ordini del comandante dell'equipaggio.