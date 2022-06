Escursionista romana scivola per 15 metri sul Gran Sasso. È grave

Era la prima di cordata, quando improvvisamente le è sfuggita la presa scivolando per 15 metri. Riportando gravi lesioni. È accaduto ieri sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso. Con la ragazza di 30 anni, di Roma, c’era il fidanzato.

I due escursionisti si trovavano sul versante del Gran Sasso che guarda verso Prati di Tivo, lungo la via ferrata 'Peter Pan', un percorso piuttosto impegnativo, quando la donna, prima di cordata, ha mancato la presa ed è scivolata per 15 metri lungo la parete rocciosa, urtando la testa e la schiena. Ad impedirle di precipitare giù il fidanzato che era secondo di cordata e l'ha fermata. Il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, sono intervenuti per il recupero.

Dall'aeroporto di Pescara è decollato l'elisoccorso con a bordo il medico del 118 e il tecnico del Soccorso Alpino. La ragazza è stata subito recuperata e trasportata all'ospedale di Teramo in condizioni piuttosto gravi, per i traumi alla testa e al torace. Subito dopo l'elicottero è tornato sul luogo dell'incidente per recuperare il ragazzo, rimasto illeso.