Esplode un camper nel Milanese: una donna è morta carbonizzata

Una donna è morta carbonizzata in seguito all'esplosione di un camper parcheggiato in una zona industriale di Rozzano, comune al confine con Milano. Secondo le prime informazioni intorno alle 15 c'è stata una forte deflagrazione, udita anche a grande distanza. La donna è stata investita dalle fiamme, un uomo di 81 anni, probabilmente il marito, invece è riuscito ad uscire ed è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo al Policlinico di Milano. Un secondo uomo, di 31 anni, che nel camper ha tentato di spegnere le fiamme ha invece rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune bruciature.

L'incendio e l'onda d'urto dell'esplosione hanno coinvolto anche un mezzo parcheggiato a fianco del camper e anche due capannoni vicini. La deflagrazione è infatti avvenuta in via Boccaccio, strada dove si trovano principalmente impianti industriali. La strada è stata chiusa per permettere il lavoro dei vigili del fuoco. Da accertare la causa dell'incendio e dell'esplosione, forse dovuta a una bombola del gas difettosa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 con due ambulanze, un elicottero e un'automedica, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 4 mezzi e la polizia, inclusa la scientifica per tutti gli accertamenti.

"Una tragedia a Ponte Sesto - ha spiegato il sindaco, Gianni Ferretti -. È scoppiato prendendo fuoco, un camper con all'interno marito e moglie. La moglie morta, il marito gravissimo. Sono eventi tristi, gravi ed accidentali, che ci lasciano attoniti".

È stata una volante della polizia ad accorgersi della colonna di fumo che si alzava da via Boccaccio all'altezza di via Grandi a Rozzano. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno visto un caravan in fiamme e all'esterno un uomo avvolto dalle fiamme. Sono intervenuti per aiutarlo e l'uomo ha detto loro che la moglie, di 78 anni, stava cucinando quando si è verificata l'esplosione che lo ha spinto all'esterno. Ed è più o meno in quel momento che è avvenuta una seconda esplosione. Per la donna non c'è stato nulla da fare.