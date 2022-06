31 estremisti fermati in Idaho, volevano il caos al Gay Pride

Trentuno persone appartenenti al gruppo estremista Patriot Front, sono state arrestate in Idaho vicino ad un evento Pride, dove secondo le forze dell'ordine americane, volevano seminare caos. A riportarlo la Cnn, che sottolinea che i membri del gruppo - vestiti tutti uguali e con equipaggiamento antisommossa - sono stati fermati dalla polizia Usa, mentre erano a bordo di un camioncino: erano in piedi con indosso pantaloni color cachi, camicie blu navy e cappelli beige con passamontagna bianchi che coprivano i loro volti.

Il video dell'arresto, pubblicato su Twitter dall'Idaho Tribune, agenzia di stampa locale.

A bordo del mezzo, rinvenuto un vero e proprio equipaggiamento antisommossa, una granata fumogena, parastinchi e scudi. La polizia li ha accusati di "cospirazione alla rivolta". L'incidente a Coeur d'Alene, in Idaho.

I suprematisti bianchi del Patriot Front sono stati arrestati grazie alla "telefonata di un cittadino preoccupato che ha riferito di circa 20 persone in un furgoncino U-Haul, con il volto coperto e che sembravano un piccolo esercito", ha riferito la polizia americana. Provenivano da 11 stati americani, e si erano spostati di città in città per “seminare il caos ad eventi Lgbtq”.

Il Patriot Front è un gruppo di suprematisti neonazisti, parte del più ampio movimento dell'Altright. Il gruppo è guidato da Thomas Ryan Rousseau, ex numero uno di “Vanguard America”, un altro movimento di destra da cui è poi nato il Patriot Front. Il manifesto del gruppo preme per la formazione di uno stato per soli bianchi negli Stati Uniti.