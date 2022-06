Diritto di veto e espansione dei poteri. L'Ue verso la revisione dei suoi trattati

La guerra in Ucraina cambia l'assetto delle più alte istituzioni. C'è il via libera dal Parlamento europeo alla risoluzione che chiede che alla prossima riunione del consiglio Ue, sia presa in analisi la richiesta di convocare una convezione per la revisione dei trattati dell'Ue per portare avanti riforme all'interno dei regolamenti europei. Sul tavolo a Strasburgo, previsto a giugno, l'abolizione dei poteri di veto e l'espansione dei poteri dell'Unione in materia di salute, energia, difesa e politiche sociali ed economiche. La decisione è arrivata con le conclusioni della conferenza sul futuro dell'Europa.

"La prossima settimana la Commissione Ue presenterà la prima comunicazione contenente le sue idee per dare seguito alle proposte contenute nel documento finale della conferenza sul futuro dell'Europa nei settori che le competono". Così la vicepresidente della Commissione Ue e copresidente della conferenza, Dubravka Suica, durante il dibattito all'Eurocamera sulla risoluzione che chiede l'avvio di una convenzione per la modifica dei trattati. "Una prima proposta concreta per dare seguito alle conclusioni finali verrà annunciata da Ursula Von der Leyen a dicembre nel discorso 'Stato dell'unione", ha spiegato Suica. La presidente è in queste ore impegnata con incontri in Vaticano e in Italia.

Tutto questo mentre dalla Turchia, paese facente parte dei 30 paesi Nato, il presidente Recep Tayyip Erdogan ribadisce la sua contrarietà a che Finlandia e Svezia entrino a far parte dell'Alleanza atlantica. "Fino a che avranno terroristi in parlamento e fino a che permetteranno dimostrazioni di gruppi terroristici non possiamo dire loro: andate avanti e entrate nella Nato" ha detto il leader turco in conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo venezuelano Nicolas Maduro. La comunicazione è stata trasmessa dalla tv di stato Trt.

La richiesta di adesione dei due paesi del Nord, riconosciuti a livello internazionale dal principio di neutralità, è stata inoltrata qualche giorno fa a causa dell'invacione russa in Ucraina. Neutralità che è sempre al centro dei negoziati tra Russia e Ucraina per favorire la fine delle ostilità.