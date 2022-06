Europei di scherma: Italia d'oro nella spada maschile, battuto Israele 45-32

Gli spadisti azzurri del ct Dario Chiadò hanno vinto la medaglia d'oro nella prova a squadre agli Europei di Antalya.

Sulla pedana turca, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini hanno sconfitto in finale Israele per 45-32. Nel loro cammino verso l'atto conclusivo, gli azzurri hanno battuto la Repubblica Ceca (45-34) nel tabellone dei 16, la Svizzera nei quarti (45-41) e la Francia in semifinale alla priorità (45-44).

L'Italia non vinceva l'oro agli europei nella prova a squadre di spada dal 1999. Dopo 23 anni dal titolo conquistato a Bolzano, dove vinsero Sandro Cuomo, Paolo Milanoli, Alfredo Rota e Davide Schaier guidati da Michele Leonardi, oggi l'impresa è stata compiuta.

Ai Campionati Europei di Antalya 2022 l'Italia fa record e, con l'oro della spada maschile a squadre vinto oggi, porta a tredici il totale di medaglie vinte, che rappresenta il maggior numero di sempre. Il miglior risultato fino ad oggi risaliva a Plovdiv 2017, quando gli azzurri conquistarono 11 podi, due in meno di quanto fatto fino ad ora dalla delegazione azzurra in Turchia.

Dopo cinque giorni di gare l'Italia comanda il medagliere per nazioni con 13 podi, record per una spedizione azzurra nella kermesse continentale: quattro ori, sei argenti e tre bronzi.