Europei Under 19, l'Italia batte la Slovacchia e va alle semifinali

L'Italia Under 19 fa due su due e batte anche i padroni di casa della Slovacchia nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Alla City Arena di Trnava la squadra di Nunziata s'impone 1-0 grazie alla rete di Ambrosino, centrando con un turno di anticipo la qualificazione alle semifinali. Eliminata invece la selezione di Rusnak, ferma ancora a zero punti.

Gli Azzurrini partono un po' contratti lasciando più libertà di manovra agli slovacchi, che con Jambor tentano d'impensierire un paio di volte Desplanches. A ridosso della mezz'ora, però, la formazione di Nunziata mette fuori il naso e per due volte in pochi minuti va a centimetri dal vantaggio: ci provano Miretti ed Ambrosino con due conclusioni a rientrare, ma in entrambi i casi è la traversa a dire di no.

E' comunque il preludio al gol per l'Italia, che al 33' trova l'1-0 proprio con Ambrosino, bravo a fulminare Balaz con il mancino su assist di Miretti.

Nella ripresa i ritmi sono più bassi, gli azzurri gestiscono senza troppi problemi il vantaggio non rischiano praticamente nulla dietro. Offensivamente invece ci provano prima Casadei e poi Nasti a piazzare il colpo del ko, ma senza inquadrare lo specchio della porta. All'80' la prima ed unica vera palla gol della Slovacchia porta il marchio di Jambor, che stacca di testa su un cross da destra impegnando Desplanches in presa bassa. Al triplice fischio però il risultato non cambia.