L'Eurovision Song Contest non si svolgerà in Ucraina nel 2023. Lo hanno reso noto gli organizzatori dell'Ebu (European Broadcasting Union), spiegando che la decisione è legata alle "circostanze attuali" e alla mancanza delle necessarie garanzie di sicurezza. Il Regno Unito è ora in pole per ospitare la prossima edizione, dopo quella andata in scena a Torino e vinta dagli ucraini della Kalush Orchestra.