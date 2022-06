Ex dirigente Disney: “Johnny Depp potrebbe tornare ad essere Jack Sparrow”

Johnny Depp “potrebbe tornare ad essere Jack Sparrow”. Dopo la sentenza favorevole nel processo per diffamazione contro l’ex moglie, Amber Heard - stando alle dichiarazioni rilasciate da un ex dirigente della Walt Disney al magazine People - la carriera di Depp potrebbe infatti facilmente rifiorire e l'attore potrebbe tornare sul grande schermo come protagonista della celebre saga “Pirati Dei Caraibi”.

L'ex dirigente Disney prevede infatti che Johnny Depp tornerà a vestire i panni del pirata perché "c'è un enorme appetito" e "troppo potenziale tesoro al botteghino". Il personaggio infatti è cucito sulla pelle di Depp e radicato nella cultura Disney, quindi l'assenza dell'attore potrebbe pesare molto sul successo del franchise.

Depp, durante tutto il lungo processo che lo ha visto, in Virginia, accusare la moglie per diffamazione e che ha messo le vite private dei due divi di Hollywood sotto gli occhi del pubblico mondiale, ha parlato di cancel culture ai suoi danni: le accuse di violenza, mossegli della moglie, avrebbero comportato il suo allontanamento dal grande schermo e il suo avvocato ha denunciato un danno di 22,5 milioni di dollari per il mancato ingaggio in “Pirata dei Caraibi 6”

Dopo la conclusione della battaglia legale durata (solo nell'ultimo dei tre processi che li hanno visti protagonisti ) sei settimane, Depp ha dichiarato: "La giuria mi ha ridato la vita" e "il meglio deve ancora venire" . L'esito del verdetto ha riconosciuto l'impianto diffamatorio delle dichiarazioni della Amber e quindi questo potrebbe aver riabilitato l'attore agli occhi dello star system, anche se la ex moglie ha già fatto sapere attraverso i suoi avvocati che intende fare appello.