Francia, urne chiuse: Mélenchon avanti, per Macron strada in salita

A urne chiuse, cominciano ad affluire i primi dati dopo il voto tenutosi oggi in Francia: la coalizione di sinistra Nupes, guidata dal leader radicale Jean-Luc Mélenchon, avrebbe ottenuto il 26,80% dei voti contro il 25,80% della coalizione Ensemble! di Emmanuel Macron al primo turno delle elezioni legislative francesi. Questi i risultati dei primi exit-poll diffusi dalle tv d'Oltralpe.

Intanto, cominciano ad arrivare i primi commenti. Tra i più loquaci, il tribuno Mélenchon, che dichiara: “Il partito di Macron è sconfitto”. Poi spiega: “Al termine di questo primo turno, la Nouvelle union populaire è in testa, presente in più di 500 circoscrizioni al secondo turno. Il partito presidenziale alla fine del primo turno è battuto e sconfitto. Per la prima volta nella Quinta Repubblica, un neoeletto presidente non riesce a ottenere la maggioranza nelle elezioni legislative” dice ancora Mélenchon, invitando ad andare a votare domenica prossima per il secondo turno.

Non si fa attendere la replica da parte della maggioranza, che "è presente in una stragrande maggioranza di circoscrizioni elettorali" al secondo turno delle elezioni legislative: lo dice la portavoce del governo, Olivia Grégoire, a France 2. Ma neanche Marine Le Pen lesina commenti: passando al secondo turno nella circoscrizione Pas-de-Calais, dice: “Voglio ringraziare gli elettori nazionali, che mi hanno collocato al 55% dei voti”, aggiungendo: “Chiedo a tutti gli elettori di confermare i loro voti. Domenica prossima è importante non votare Emmanuel Macron. Se lasciate che accada, rischiamo di entrare in un tunnel senza luce per cinque anni", ha rimarcato la leader del Rassemblement national.

Il polemista Eric Zemmour, che si era candidato alle presidenziali sfidando Macron, è invece stato eliminato al primo turno di questa tornata elettorale.