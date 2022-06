F1, GP Canada: vince la Red Bull di Verstappen, seconda la Ferrari di Sainz

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1. In un finale thrilling il pilota della Red Bull, campione del mondo, ha difeso la leadership dall'assalto negli ultimi giri di Carlos Sainz. Completa il podio Lewis Hamilton, terzo davanti al compagno di squadra George Russell.

Charles Leclerc, scattato dalla 19esima casella, per aver sostituito il motore e alcune componenti della centralina, è risalito fino al quinto posto. Nella top ten anche le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, sesto e settimo, e le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. A punti anche la Aston Martin di Lance Stroll.

Verstappen

"La safety car non ci ha aiutato, loro erano molto veloci in gara. È stato davvero difficile per me, anche perché loro avevano gomme più fresche. Io ho dato tutto, Carlos ha fatto la stessa cosa. Poi quando hai Drs è più facile attaccare, però gli ultimi giri sono stati divertenti". Lo ha detto Max Verstappen dopo il successo nel Gp del Canada. "Quest'anno siamo molto veloci nel rettilineo e questo ci aiuta - ha aggiunto -. Loro erano molto forti in gara, io avrei preferito più attaccare che difendere (nel finale, ndr) ma

per fortuna la strategia ha funzionato lo stesso".

Sainz

"Ho spinto al massimo, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere, le ho provate tutte ma non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci e superare

Verstappen". Carlos Sainz rimanda l'appuntamento con la sua prima vittoria in F1. Il pilota della Ferrari però ha fatto una gara entusiasmante in Canada: "Eravamo veloci ci è mancata solo qualcosina per superare. Siamo molto contenti per il passo gara. Le tempistiche del pit sono state giuste. Siamo arrivati vicinissimi a vincere e continueremo a provarci".