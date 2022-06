Fao, spesa record per l'import globale di cibo quest'anno: 1,8 trilioni di dollari

Il valore delle importazioni globali di cibo ha raggiunto quest'anno il nuovo record di 1,8 trilioni di dollari, non a causa dell'aumento dei volumi ma dei prezzi elevati e dei costi di trasporto. È quanto emerge da un nuovo rapporto della Fao, che definisce molto preoccupante il fatto che molti Paesi vulnerabili "stanno pagando di più ma ricevono meno cibo".

L'organizzazione prevede che il conto globale delle importazioni di cibo aumenterà di 51 miliardi di dollari dal 2021, di cui 49 miliardi per i prezzi più alti.

Stando alle previsioni, quest'anno i paesi meno sviluppati (Ldc) subiranno una contrazione del 5% nel conto delle importazioni alimentari, mentre l'Africa subsahariana e il gruppo dei paesi in via di sviluppo importatori di cibo netto dovrebbero registrare un aumento dei costi totali, nonostante una riduzione dei volumi importati.

"Si tratta di segnali allarmanti dal punto di vista della sicurezza alimentare, che indicano che gli importatori avranno difficoltà a finanziare l'aumento dei costi internazionali, annunciando potenzialmente la fine della loro resilienza ai prezzi più elevati", osserva il rapporto. "In considerazione dell'impennata dei prezzi degli input, delle preoccupazioni per il clima e dell'aumento delle incertezze di mercato derivanti dalla guerra in Ucraina, le ultime previsioni della FAO indicano un probabile inasprimento dei mercati alimentari e delle bollette delle importazioni alimentari che raggiungono un nuovo record", ha affermato l'economista della Fao Upali Galketi Aratchilage, redattore del Food Outlook.