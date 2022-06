Femminicidi, 57 morti violente dall'inizio dell'anno. Una ogni tre giorni

In ordine di tempo, soltanto nel mese di giugno si registrano i femminicidi di Caterina D'Andrea, 73 anni, uccisa dal marito Pietro Brigantino che le ha sparato alla testa. Donatella Miccoli, 38 anni, uccisa dal marito Matteo Verdesca a Novoli (Lecce). Elisabetta Molaro, 40 anni, muore accoltellata dal marito Paolo Castellani, 44 anni. Accoltellata a Napoli Filomena Galeone, di 61 anni, che muore per mano del figlio 17enne. Doppio femminicidio a Castelfranco (Modena): Salvatore Montefusco uccide la moglie 47enne Gabriela Trafandir e la figlia di lei, Renata Alexandra Trafandir di 22 anni. A Portogruaro (Venezia) Giuseppe Santrarosa uccide la moglie Lorena Puppo di 50 anni. Sempre nel mese di giugno muore a colpi di pistola Lidia Miljkovic, 42 anni, uccisa dall’ex compagno che prima aveva ammazzato anche la nuova fidanzata e poi si è suicidato.

Dal primo gennaio 2022 ad oggi, sono state 57 le donne uccise in modo violento da congiunti, compagni, mariti, ex.

Femminicidi e violenza di genere

Secondo l'ultimo rapporto annuale della Polizia di Stato diffuso nello scorso aprile, risultavano aumentati, ma non in termini percentuali, gli omicidi in cui la vittima è una donna: 119 nel 2021 (103 in ambito familiare o affettivo) su un totale complessivo di 301 omicidi nel corso del 2021, mentre erano stati 117 nel 2020 (101 in famiglia). Si registrava comunque un calo nel quadriennio: erano state, infatti, 141 nel 2018 le donne uccise.

Aumentati i cosiddetti "reati spia", espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale. I maltrattamenti sono stati 17.423 nel 2018 e 22.431 nel 2021 (l'82% contro donne), 4.886 le violenze sessuali nel 2018 e 4.960 nel 2021 (oltre 9 su 10 contro donne).