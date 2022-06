Ferisce la compagna al collo, si barrica in casa e poi fugge: ricercato dai Carabinieri

Ha ferito la convivente di 35 anni probabilmente da una bottigliata al collo, e si è barricato in casa.

È successo a Cologno Monzese, nel Milanese, dove un uomo egiziano di 36 anni ha aggredito la compagna e poi, chiuso in casa, si è rifiutato di collaborare con le forze dell’ordine. Al momento è fuggito e ora è ricercato dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna è stata trovata ferita sul balcone, è stata soccorsa con un’autoscala e portata in salvo per essere curata dal personale del 118. Gli stessi vigili del fuoco hanno chiuso precauzionalmente il gas.

L’uomo, dopo l’aggressione, si è rifiutato di rispondere alle domande poste dal mediatore dei carabinieri, giunti sul posto con numerose pattuglie.

La donna di origini romene è in gravi condizioni ma non sembra in pericolo di vita ed è ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’uomo è poi fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri di Sesto san Giovanni. Quando infatti i carabinieri sono riusciti a entrare nell’appartamento, l’uomo non c’era. Sono stati trovati e portati in sicurezza tre cani di grossa taglia.