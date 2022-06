Fidanzati uccisi a Lecce: Antonio De Marco condannato all'ergastolo

Il massimo della pena. È stato condannato all’ergastolo Antonio De Marco, lo studente 23enne di Scienze infermieristiche reo confesso del duplice omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta.

Era il 21 settembre 2020 quando Daniele ed Eleonora sono stati uccisi nella loro casa di Lecce che per mesi avevano condiviso con il loro assassino. Furono ammazzati in modo atroce: con 41 coltellate lei e 38 fendenti lui. Avevano 33 e 30 anni.

Oggi, dopo un anno e 4 mesi il processo è giunto a un punto. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della Corte d’Assise di Lecce.

Per De Marco non è stato disposto l'isolamento diurno per un anno come aveva chiesto la Procura che invece ha visto accogliere la richiesta dell'ergastolo

In aula Antonio De Marco era assente, così come non c’erano i suoi genitori. Erano presenti, invece, i familiari delle vittime.

“Nessuna sentenza potrà mai colmare il vuoto che ha lasciato”, ha detto il papà di Daniele De Santis, e sono le uniche parole che ha pronunciato.

Oggi nell’aula bunker di Lecce c’era anche la mamma di Eleonora, che dopo aver ascoltato la condanna si è coperta il viso con le mani ed è scoppiata a piangere, fino a quando è stata accompagnata in una saletta dove è rimasta a lungo.