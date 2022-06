Fiumi di soldi illeciti fatturati in ogni settore economico e usando ogni trucco

La regola è sempre quella: seguire i soldi e soldi la Guardia di Finanza ne ha trovati molti, ottenuti in modo illecito ovviamente.

Spesa pubblica

6 miliardi sottratti a chi ne aveva diritto, sei miliardi stanziati per la spesa pubblica e finiti in mani sbagliate. A tanto ammonta l'entità delle frodi, degli sprechi e di corruzione scoperti dai finanzieri tra il 1 gennaio del 2021 e il 31 maggio di quest'anno. Truffe e sprechi che hanno riguardato fondi statali e dell'Unione europea, spesa sanitaria e assistenziale, fondi bancari assistiti da garanzia, appalti e anche il reddito di cittadinanza. Denunciate 45.700 persone e inviate 7.600 segnalazioni alla Corte dei Conti per un danno alle casse dello Stato di 3,5 miliardi.

Reddito di cittadinanza

288 milioni sequestrati e 29mila persone denunciate. Sono i risultati dei controlli della Guardia di Finanza per ottenere il reddito di cittadinanza in 17 mesi, cioè dal 1 gennaio del 2021 al 31 maggio. Dalle verifiche è emerso che dei 288 milioni, 171 sono stati già indebitamente percepiti mentre altri 117 sono stati richiesti ma non ancora riscossi. Nel 2020, ultimo dato disponibile, i furbetti scoperti furono poco meno di 5.900 mentre i milioni illecitamente percepiti furono 50 e quelli richiesti ma non ancora riscossi 13.

Evasione fiscale e furbetti

In 17 mesi sono stati scoperte 5.762 persone totalmente sconosciute al fisco, in due parole evasori totali. Nel precedente rapporto erano poco meno di 3.500, ma il dato faceva riferimento al solo 2020. Tirando le somme sono stati denunciati per reati tributari 19.328 soggetti, 508 dei quali arrestati, mentre il valore dei beni sequestrati perchè frutto di evasione e delle frodi fiscali, è di 2,2 miliardi. Ma i furbetti si sono dati da fare anche durante la pandemia, con l’imposta agevolata in materia edilizia ed energetica. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato crediti inesistenti per un valore complessivo di 2,5 miliardi, poco meno della metà delle somme percepite, mentre due miliardi sono stati monetizzati.

Riciclaggio e usura

La Guardia di Finanza, tra l’inizio del 2021 e fine maggio del 2022, ha eseguito 1.649 interventi che hanno portato alla denuncia di 4.684 persone, di cui 606 arrestate, e sequestri beni per un valore di oltre 1,4 miliardi. A circa 33 milioni ammontano, invece, i sequestri per usura, reato per il quale sono stati arrestati 83 persone. Sono state analizzate circa 260mila segnalazioni di operazioni sospette, di cui quasi 1.600 servivano per finanziare il terrorismo.

Circolazione soldi valori falsi e fallimenti

22.800 controlli sulla circolazione di soldi per oltre 274 milioni di euro, accertando 8.697 violazioni e operando sequestri per più di 5,6 milioni di euro. Ammontano a oltre 6,3 milioni i sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti eseguiti dalle fiamme gialle nei confronti di 209 soggetti, di cui 37 arrestati. In materia di reati fallimentari i beni sequestrati ammontano a oltre 429 milioni, su un totale di patrimoni distratti di oltre 3,4 miliardi.

Operazioni su cittadini ucraini

Dal 23 febbraio scorso, con la crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, la Guardia di finanza, con il Comitato di sicurezza finanziaria, ha avviato mirati accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità inserite nella lista dei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea. Le verifiche hanno riguardato oltre 1.100 soggetti. Al 31 maggio, sono state congelati i beni di 14 persone che avevano fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aerei , terreni e quote societarie per un valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.