Formula 1: in pole position Max Verstappen, secondo Alonso

La Red Bull di Sergio Perez partirà dal tredicesimo posto, dopo aver chiuso a muro il Q2. Charles Leclerc ha fatto girare il nuovo motore (power unit) solo per la Q1, chiusa col quinto tempo, prima di chiudere il box e prepararsi all'impresa di domani. Il monegasco partirà dal fondo della griglia, dopo aver deciso di "immolare" la partenza in Canada per avere a disposizione nel prosieguo del Mondiale due motori freschi (soprattutto su circuiti come Silverstone e Zeltweg).

La Ferrari dunque prepara una gara potenzialmente epica, con una rimonta da tentare in condizioni di scarsa aderenza per l'asfalto bagnato. L'obiettivo è risalire la china almeno fino al quarto posto, per limitare i danni e puntare sulle migliorie tecniche per le prossime uscite.