Forte calo delle borse trascinate da Wall Street

Il malumore statunitense ha depresso i mercati europei. Wall Street ha aperto in calo e ha influenzato tutti i listini (Dow Jones -0,95% e Nasdaq -0,94% alle 17 e 30 ora italiana).

Milano ha chiuso a -0,90%, affiancata da Londra, -0,98%. Parigi ha perso lo 0,77% e Francoforte lo 0,33%.

Prezzo del petrolio in rialzo, con il Brent a 117 dollari il barile. In calo invece il gas naturale, sceso a 86 euro a megawattora. Il rendimento del nostro decennale è in rialzo, al 3,13% dopo aver toccato il 3,16%. Euro contro dollaro a 1,06 e 35.